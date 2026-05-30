Bursa-Ankara Yolunda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
30.05.2026 18:37
Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde Bursa-Ankara kara yolunda yoğun trafik yaşandı.

Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde, tatilcilerin dönüş yolculuğuna başlamasıyla birlikte Marmara ile İç Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan Bursa- Ankara kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Özellikle Bursa'nın İnegöl ilçesi geçişinde araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi.

Bayram tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüşe geçmesi, pazartesi günü okulların yeniden açılacak olması ve öğrencilerin ders başı yapacak olması nedeniyle kara yolundaki araç sayısında önemli artış yaşandı. İnegöl mevkisinde uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Yoğunluğun yaşandığı güzergahlarda görev yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, trafik akışının güvenli ve düzenli şekilde sürdürülmesi amacıyla denetimlerini artırdı. Ekipler, kavşak ve yoğunluk noktalarında sürücülere yardımcı olurken, kazaların önüne geçebilmek için çeşitli uyarılarda bulundu.

Yetkililer, sürücülerden hız limitlerine uymalarını, takip mesafesini korumalarını ve yorgun şekilde direksiyon başına geçmemelerini istedi. Trafik ekipleri ayrıca emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekerek, uzun yolculuk yapan vatandaşların belirli aralıklarla mola vermeleri gerektiğini hatırlattı.

Bayramın sona ermesiyle birlikte Bursa-Ankara kara yolundaki yoğunluğun gece saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği öğrenildi. Trafik ekipleri, sürücülerin güvenli bir şekilde seyahatlerini tamamlayabilmeleri için bölgede görevlerini sürdürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Trafik, Ankara, İnegöl, Bursa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

