Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Biba, Akhisar kazasında yaralıları ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Biba, Akhisar kazasında yaralıları ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Biba, Akhisar kazasında yaralıları ziyaret etti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Akhisar'da Bursa'dan gelen tur otobüsünün çekiciyle çarpıştığı kazada 11 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, hastanelerde yaralıları ve yakınlarını ziyaret etti; belediyenin AKOM aracı ve ikram otobüsü bölgeye sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından hastanelerde tedavi gören yaralıları ve yakınlarını ziyaret etti.

Bursa'dan hareket eden tur otobüsünün Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir çekiciyle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaşamını yitirirken, 27 kişi yaralandı. Kazanın ardından Manisa'ya giden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Gültekin Saygısever ve Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ile birlikte Merkezefendi Devlet Hastanesi, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi ve Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti. Yaralılar ve hasta yakınlarıyla yakından ilgilenen Biba, geçmiş olsun dileklerini ileterek, vatandaşlara moral verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kazanın ardından AKOM bünyesindeki koordinasyon aracı ile Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Mobil ikram otobüsünü bölgeye sevk etti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ihtiyaçlar doğrultusunda yürütülecek çalışmalara destek vermek üzere bölgede görev yapacak.

"Ekiplerimiz her an yanlarında olacak"

Ziyaretlerde yaralı vatandaşlar ve ailelerinin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek gerekli çalışmaların koordinasyonunu sağladıklarını belirten Başkan Vekili Biba, "Bursa Büyükşehir Belediyemizin mobil ikram otobüsü ve AKOM koordinasyon otobüsü ile ekiplerimiz bölgede görev yapmaya devam edecek. Hemşehrilerimizin ve ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için ekiplerimiz her an yanlarında olacak. Kazada hayatını kaybeden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıAkhisarManisaGüncelBursaYerelAKOMSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı Otobüsün son görüntüleri kamerada 11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir askerimiz şehit Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir askerimiz şehit
Güne damga vuran iddia Arda Turan İstanbul’a geldi, TFF ile görüşecek Güne damga vuran iddia! Arda Turan İstanbul'a geldi, TFF ile görüşecek
Acun Ilıcalı’nın Hull City’si 1 puanı kaptı Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 1 puanı kaptı
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
22:31
Serdal Adalı isyan etti: Tokat ve yumruk yedik
Serdal Adalı isyan etti: Tokat ve yumruk yedik
22:03
Canlı yayında patladı Selçuk İnan’dan maçın hakemine sert eleştiri
Canlı yayında patladı! Selçuk İnan'dan maçın hakemine sert eleştiri
21:51
“Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir AK Parti’ye geçecek“ iddiası
"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir AK Parti'ye geçecek" iddiası
21:43
Fırat Aydınus ve Ali Gültiken, Beşiktaş’ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı
Fırat Aydınus ve Ali Gültiken, Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı
21:05
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan Husilere kınama
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan Husilere kınama
20:45
Riyad’daki havalimanı bir kez daha hedef alındı Husilerden yeni tehdit
Riyad'daki havalimanı bir kez daha hedef alındı! Husilerden yeni tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 23:28:27. #.0.3#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Biba, Akhisar kazasında yaralıları ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei