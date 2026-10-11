Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Biba, Akhisar kazasında yaralıları ziyaret etti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından hastanelerde tedavi gören yaralıları ve yakınlarını ziyaret etti.

Bursa'dan hareket eden tur otobüsünün Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir çekiciyle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaşamını yitirirken, 27 kişi yaralandı. Kazanın ardından Manisa'ya giden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Gültekin Saygısever ve Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ile birlikte Merkezefendi Devlet Hastanesi, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi ve Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti. Yaralılar ve hasta yakınlarıyla yakından ilgilenen Biba, geçmiş olsun dileklerini ileterek, vatandaşlara moral verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kazanın ardından AKOM bünyesindeki koordinasyon aracı ile Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Mobil ikram otobüsünü bölgeye sevk etti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ihtiyaçlar doğrultusunda yürütülecek çalışmalara destek vermek üzere bölgede görev yapacak.

"Ekiplerimiz her an yanlarında olacak"

Ziyaretlerde yaralı vatandaşlar ve ailelerinin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek gerekli çalışmaların koordinasyonunu sağladıklarını belirten Başkan Vekili Biba, "Bursa Büyükşehir Belediyemizin mobil ikram otobüsü ve AKOM koordinasyon otobüsü ile ekiplerimiz bölgede görev yapmaya devam edecek. Hemşehrilerimizin ve ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için ekiplerimiz her an yanlarında olacak. Kazada hayatını kaybeden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.