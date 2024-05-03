Yerel

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e ziyaretler sürüyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, Bursa Garnizon Komutanı Albay Tahir Ceylan ve Sahil Güvenlik Güney Marmara Bölge Komutanı Binbaşı Erdal Kıreker Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bozbey'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bursa'mızın huzur ve güvenliği için yürüttüğü çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadeleri yer aldı. - BURSA