(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e dün fiili saldırı girişiminde bulunan iki kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Bozbey'e, Yıldırım ilçesinin Değirmenönü Mahallesi'nde saldırı girişiminde bulunan eski CHP Yıldırım Belediye Meclis Üyesi Recep B. ve ağabeyi Şaban B. gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Saldırı girişimine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, haklarında adli kontrol uygulanması için sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Sulh ceza hakimliği, sorgu sonucunda şüphelilere yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Şüpheliler daha sonra adliyeden serbest bırakıldı.
Son Dakika › Yerel › Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e Saldıran 2 Kişi Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı - Son Dakika
