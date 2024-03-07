Bursa Büyükşehir Belediyesi 8 Mart'ta Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Sağlıyor - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi 8 Mart'ta Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Sağlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi 8 Mart\'ta Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Sağlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, kadınlara özel ücretsiz ulaşımla kutluyor. Bursa'da toplu ulaşım, 8 Mart'ta kadınlara ücretsiz olacak. Kadınlar, uygulamadan 'Bursakartlarını okutarak' yararlanabilecek.

07.03.2024 17:35  Güncelleme: 17:38
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, kadınlara özel ücretsiz ulaşımla kutluyor.

Bursa'da toplu ulaşım, 8 Mart'ta kadınlara ücretsiz olacak. BursaRay, tüm Burulaş otobüsleri, tüm özel halk otobüsleri ve ilçelerdeki halk otobüslerine yönelik yapılan ücretsiz ulaşım uygulaması, ilçeler ile Bursa şehir merkezi arasındaki hatlar ve turistik hatlarda geçerli olmayacak. Kadınlar, uygulamadan 'Bursakartlarını okutarak' yararlanabilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ayrıca toplu ulaşımda güvenlik tedbirleri altında kadınlar, engelli ve yaşlı vatandaşların saat 22.00 ile saat 06.00 arasında sonra durak dışında güzergah üzerinde olma şartıyla istedikleri yerde inebilmelerine imkan sağlıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediyesi 8 Mart'ta Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Sağlıyor - Son Dakika

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