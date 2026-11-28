Bursa Büyükşehir Belediyesi, muhtemel afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla yaptığı tahliye tatbikatlarına Altınova Ek Hizmet Binası'nda devam etti. Binada bulunan personel, dakikalar içinde tahliye edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi'ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi koordinasyonuyla Altınova Ek Hizmet Binası'nda tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü personelinin görev yaptığı binada, senaryo gereği yaşanan acil durumun ardından görev bölgeleri hızlı ve güvenli şekilde boşaltılarak toplanma alanına geçildi.

Tatbikatı koordine eden AKOM personeli, toplanma alanında tahliye hızı ve kurum içi koordinasyona ilişkin saha değerlendirmesi yapıp çalışanlara bilgi verdi.