Bursa Büyükşehir Belediyesi Çölyak Hastalarını Glütensiz Aşure Etkinliğinde Buluşturdu - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Çölyak Hastalarını Glütensiz Aşure Etkinliğinde Buluşturdu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çölyak Hastalarını Glütensiz Aşure Etkinliğinde Buluşturdu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalarını glütensiz aşure etkinliğinde bir araya getirdi. Başkan Mustafa Bozbey, BESAŞ ve BURFAŞ tesislerinde glütensiz ürünlerin de yer alacağını açıkladı.

02.09.2024 13:57  Güncelleme: 13:58
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, buğday unu ihtiva eden gıdaları yemeleri durumunda sağlık sorunu yaşayan çölyak hastalarını 'Glütensiz Aşure' etkinliğinde buluşturdu. Başkan Mustafa Bozbey, önümüzdeki günlerde BESAŞ ve BURFAŞ tesislerinde glütensiz ürünlerin de yer alacağını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Çölyakla Yaşam Derneği işbirliğinde Merinos Parkı'nda 'Glütensiz Aşure' etkinliği düzenlendi. Bu yıl 10.'su düzenlenen etkinliğe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Hakan Tanrıöver, BURFAŞ Genel Müdürü Erhan Pınar, Bursa Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Yusuf Altay, dernek yöneticileri ve aileler katıldı.

"Her zaman onların yanındayız"

Glütensiz beslenme ihtiyacı duyan vatandaşlara desteklerinin artarak devam edeceğini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, çölyak hastalarının ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak adına devlet kurumlarına ve yerel yönetimlere sorumluluk düştüğünü ifade etti. Bu konuda Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalar yaptığını dile getiren Başkan Bozbey, "Glütensiz yaşam için mücadele eden herkese teşekkür ediyorum. Her zaman onların yanında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Çölyaklı vatandaşlarımıza yaşamlarını kolaylaştırmak adına glütensiz ürün desteklerinde bulunuyoruz. Çölyaklı çocuklarımıza doğum günlerinde glütensiz pasta gönderiyoruz. Artık bu çocuklarımız da doğum günlerini pasta keserek kutlayabiliyor. Ayrıca Çölyakla Yaşam Derneği'ne yeni bir üretim alanı kazandırıyoruz. Merinos'un içerisinde bir mutfak alanı tahsis ettik. Bu sayede daha çok ürün çeşidini daha uygun şartlarda üretebilecekler. Bunların yanında BESAŞ'ta bir hazırlığımız var. Yapacağımız yeni tesiste glütensiz ekmek yapımı için özel bir alan olacak. Çölyak hastası olmamasına rağmen glütensiz beslenmek isteyenler de bu ürünlere ulaşabilecek. Ayrıca Burfaş tesislerinde de glütensiz ürünlerin halkımızla buluşturacağız." dedi.

Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Yusuf Altay ise desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey, etkinliğe katılanlara glütensiz aşure ikram etti. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Bozbey, Merinos'taki 'Glütensiz Yerim Kafe'yi de gezerek incelemelerde bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediyesi Çölyak Hastalarını Glütensiz Aşure Etkinliğinde Buluşturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi Çölyak Hastalarını Glütensiz Aşure Etkinliğinde Buluşturdu - Son Dakika
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