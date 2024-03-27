Bursa Büyükşehir Belediyesi, engelli ve yatağa bağımlı hastalara ücretsiz ulaşım desteği sağlayacak

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde ortopedik engelli ve yatağa bağımlı yaşayan hastaların oylarını daha rahat şekilde kullanabilmesi için ücretsiz ulaşım desteğinde bulunacak.

Engelli bireylerin ulaşım ve erişim sıkıntılarını çözme noktasında sosyal projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri'nde ortopedik engelli ve yatağa bağımlı hastaların da vatandaşlık görevlerini yerine getirebilmeleri için tüm imkanlarını seferber etti. Seçimlerde tekerlekli sandalye ve akülü sandalye kullanan ortopedik engelli vatandaşlar ile yatalak ve yarı yatalak hastalara ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, lift sistemli rampalı araçlar ile ambulansları seçimler için hazırladı. Böylelikle Büyükşehir Belediyesi, engeli olup da yürüyemeyen ya da yatağa bağımlı halde yaşayan Bursalıların sandıklara giderek, vatandaşlık görevlerini yerine getirebilmesini temin edecek.

Bu arada engelsiz ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, 29 Mart Cuma günü saat 17.00'a kadar Alo 153 ya da '0224 7161155' numaralı telefonlardan kayıt yaptırması gerekiyor. - BURSA