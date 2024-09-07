Bursa Büyükşehir Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Ekmek Dağıtımına Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Ekmek Dağıtımına Başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Ekmek Dağıtımına Başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin üçüncü, Bursa'nın ise en büyük ekmek fabrikası olan BESAŞ tesislerinde üretilen ekmekleri her gün 5 bin ihtiyaç sahibine ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.

07.09.2024 10:41  Güncelleme: 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek dağıtımına başladı. Türkiye'nin üçüncü, Bursa'nın ise en büyük ekmek fabrikası olan BESAŞ tesislerinde üretilen ekmekler, her gün 5 bin ihtiyaç sahibine ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

Sosyal sorumluluk projelerine her geçen gün yenisini ekleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile 'ücretsiz ekmek dağıtımı' projesini başlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşların günlük ekmek ihtiyacını ücretsiz olarak karşılıyor. Türkiye'nin üçüncü, Bursa'nın ise en büyük ekmek fabrikası olan BESAŞ tesislerinde üretilen ekmekler, kent genelindeki 500'den fazla BESAŞ satış noktasında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. İhtiyaç sahiplerinin yaşam standartlarını artırmayı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen proje çerçevesinde, her gün 5 bin vatandaşa ücretsiz ekmek dağıtımı yapılıyor.

Konu hakkında açıklamada bulunan BESAŞ Genel Müdürü İbrahim Alpay Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey'in talimatı doğrultusunda ülkenin mevcut ekonomik şartları göz önüne alınarak BESAŞ tarafından 'ücretsiz ekmek dağıtımı' projesinin başlatıldığını söyledi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na teslim edilen kuponların bayilere dağıtımının yapıldığını belirten Demirtaş, "Yapılan araştırmalar neticesinde belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, satış noktalarına giderek ekmek kuponlarını teslim alıyor. Kupon karşılığında da 500'den fazla BESAŞ satış noktasından ekmeklerini ücretsiz bir şekilde alabiliyor. Yıl sonuna kadar her gün 5 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımız bu projeden yararlanacak. Bu hizmetin kapasitesini daha da arttırarak devam ettirmek istiyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Güncel, Yerel, Ekmek, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Ekmek Dağıtımına Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 02:44:45. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Ekmek Dağıtımına Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement