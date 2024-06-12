Bursa Büyükşehir Belediyesi Mudanya Belediyesi ile Stratejik Plan Toplantısı Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi Mudanya Belediyesi ile Stratejik Plan Toplantısı Gerçekleştirdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya Belediyesi ile ortak projeler ve öncelikli çalışmaları ele aldığı stratejik plan toplantısı düzenledi.

12.06.2024 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın yol haritasını belirleyecek olan stratejik plan çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplantılarına Mudanya Belediyesi ile devam etti. Toplantıda ortak projeler ele alınırken, öncelikli yapılması gereken çalışmalar ele alındı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 17 ilçede başlattığı ve Bursa'yı bir bütün olarak ele alan 2024-2029 strateji toplantıları Mudanya'da devam etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ile her iki belediye bürokratlarının da hazır bulunduğu toplantıda yapılacak işbirlikleri ve öncelikli olarak yapılması düşünülen projeler ele alındı. Mudanya Belediyesi'nin çalışmalarını içeren sunum yapılırken, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ise Mudanya için hedefledikleri projeleri aktardı.

Yerel yönetimlerin etkin bir şekilde çalışmasının, şehirlerin yaşanabilirliği açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Büyükşehir Belediyesi'nin stratejik plan çalışmaları kapsamında Mudanya Belediyesi ile toplantı gerçekleştirdik. Mudanya için ileriye dönük olarak hazırlanan projeleri gözden geçirdik. Bütün ilçelerimizle ortak çalışmalar yaparak Bursa'mızın hak ettiği hizmeti almasını sağlayacak, insanlarımızın gülümseyecekleri projelere imza atacağız" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 17 ilçede başlattığı 2024-2029 strateji geliştirme toplantılarının önemli bir adım olduğuna vurgu yapan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Belediyemizin yaptığı ve birlikte yapacağımız ortak projeler ile çalışmaları değerlendirdik. Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin uyumlu çalışması hizmet kalitesinin artmasında önemli bir etken olacaktır" dedi. Depremsellikten, alt yapı ve ulaşıma, tarımsal kalkınmadan turizme kadar birçok konuyu ele aldıklarını da belirten Dalgıç, "Verdiği desteklerden dolayı başkanımıza ve bürokratlarına teşekkür ediyorum. Güçlü bir iletişim ve koordinasyon içerisinde birlikte çok güzel işlere imza atacak, Bursamızı ve Mudanyamızı birlikte gülümseteceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya Belediyesi, Mudanya, Bursa, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediyesi Mudanya Belediyesi ile Stratejik Plan Toplantısı Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
21:54 Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
23:16 Sinan Ateş’in ablası takip edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu Sinan Ateş'in ablası takip edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu
22:42 Anadolu Efes’i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
21:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile Görüştü
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 23:52:23. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi Mudanya Belediyesi ile Stratejik Plan Toplantısı Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement