Bursa Büyükşehir Belediyesi Mudanya Belediyesi ile Stratejik Plan Toplantısı Gerçekleştirdi

Yerel

Bursa'nın yol haritasını belirleyecek olan stratejik plan çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplantılarına Mudanya Belediyesi ile devam etti. Toplantıda ortak projeler ele alınırken, öncelikli yapılması gereken çalışmalar ele alındı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 17 ilçede başlattığı ve Bursa'yı bir bütün olarak ele alan 2024-2029 strateji toplantıları Mudanya'da devam etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ile her iki belediye bürokratlarının da hazır bulunduğu toplantıda yapılacak işbirlikleri ve öncelikli olarak yapılması düşünülen projeler ele alındı. Mudanya Belediyesi'nin çalışmalarını içeren sunum yapılırken, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ise Mudanya için hedefledikleri projeleri aktardı.

Yerel yönetimlerin etkin bir şekilde çalışmasının, şehirlerin yaşanabilirliği açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Büyükşehir Belediyesi'nin stratejik plan çalışmaları kapsamında Mudanya Belediyesi ile toplantı gerçekleştirdik. Mudanya için ileriye dönük olarak hazırlanan projeleri gözden geçirdik. Bütün ilçelerimizle ortak çalışmalar yaparak Bursa'mızın hak ettiği hizmeti almasını sağlayacak, insanlarımızın gülümseyecekleri projelere imza atacağız" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 17 ilçede başlattığı 2024-2029 strateji geliştirme toplantılarının önemli bir adım olduğuna vurgu yapan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Belediyemizin yaptığı ve birlikte yapacağımız ortak projeler ile çalışmaları değerlendirdik. Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin uyumlu çalışması hizmet kalitesinin artmasında önemli bir etken olacaktır" dedi. Depremsellikten, alt yapı ve ulaşıma, tarımsal kalkınmadan turizme kadar birçok konuyu ele aldıklarını da belirten Dalgıç, "Verdiği desteklerden dolayı başkanımıza ve bürokratlarına teşekkür ediyorum. Güçlü bir iletişim ve koordinasyon içerisinde birlikte çok güzel işlere imza atacak, Bursamızı ve Mudanyamızı birlikte gülümseteceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA