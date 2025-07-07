Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan kadrolu işçileri ilgilendiren toplu iş sözleşmesi, Büyükşehir Belediyesi, Yerelsen ve DİSK'e bağlı Genel-İş arasında imzalandı.

Tarihi Belediye Binası'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kente değer katmak ve halkın sorunlarına çözüm üretmek için ekip olarak çalıştıklarını söyledi. Katkılarından dolayı tüm çalışanlara teşekkür eden Başkan Bozbey, "Yapılan sözleşmeyle birlikte bir nebze de olsa yaşam standartlarının yükselmesine katkı sağladık. Anlaşma gereği birinci yıl birinci dönem için yüzde 25, birinci yıl ikinci dönem için yüzde 20, ikinci yıl birinci dönem için yüzde 20 ve ikinci yıl ikinci dönem için yüzde 18 artış olacak. En düşük 44 bin 200 lira civarında maaş alan bir işçimiz, Ocak ayından itibaren 52 bin lira civarında, Temmuz ayından itibaren ise en düşük 60 bin lira civarında maaş alacak. Tüm işçilerimize ve Bursamıza hayırlı olsun. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte üreteceğimiz değerlerle Bursalıları gülümsetmeye devam edeceğiz" dedi.

Genel-İş Bursa 3 Nolu Şube Başkanı Dilek Çelik ise 44 yıl sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde örgütlendiklerini hatırlattı. Toplu sözleşme sürecinin karşılıklı anlayışla yürütüldüğünü ifade eden Çelik, Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür ederek sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bircan Uysal, Yerelsen Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Tenlik, Yerelsen TİS Uzmanı İsmail Bayram, Genel-İş Bursa 3 Nolu Şube Başkanı Dilek Çelik, Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Onural Keskin, Şube Sekreteri Salih Işık ve Baştemsilci Galip Gezer arasında imzalandı. - BURSA