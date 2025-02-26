Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde Yeni Çalışanlara Oryantasyon Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde Yeni Çalışanlara Oryantasyon Programı Düzenlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nde Yeni Çalışanlara Oryantasyon Programı Düzenlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni işe başlayan çalışanlarının kuruma adaptasyonunu sağlamak amacıyla oryantasyon programı düzenledi. Eğitimde belediye hizmetleri, yasal mevzuatlar ve çeşitli konularda bilgiler verildi.

26.02.2025 14:55  Güncelleme: 14:56
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye bünyesinde işe başlayan çalışanların kuruma adaptasyonunu sağlamak ve kurum hakkında bilgi vermek amacıyla oryantasyon programı düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Personel Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından belediye bünyesinde işe başlayan yeni çalışanların kuruma daha hızlı adaptasyonunu sağlamak ve onlara kurum hakkında ayrıntılı bilgi vermek amacıyla oryantasyon programı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda 24-25 ve 26-27 Şubat tarihlerinde iki grup halinde katılımcılara Büyükşehir Belediyesi hakkında ayrıntılı bilgi verilirken, yasal mevzuatlar, belediye hizmet alanları, stratejik yönetim süreci, performans iç kontrol kalite yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, sıfır atık ve iklim değişikliği uygulamaları konularında bilgiler paylaşıldı. Personele ayrıca enerji verimliliği, bilgi güvenliği, akıllı şehircilik çalışmaları ve inovasyon, engelli politikaları, iletişim ve erişilebilirlik, farkındalık, toplumsal cinsiyet eşitliği, etik değerler, yazışma ve protokol kuralları, kamuda katılımcı yönetim başlıklarında da kapsamlı bilgiler verildi.

Eğitimler, Büyükşehir Belediyesi'nde görev alan eğitmenler tarafından verildi. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kurtuluş Kaymaz danışmanlığında yürütülen program, işe başlayan çalışanların kurum kültürü anlamında hazırlanması, işe ve kuruma adapte olması hedefiyle bundan sonra da gerçekleştirilmeye devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde Yeni Çalışanlara Oryantasyon Programı Düzenlendi - Son Dakika

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