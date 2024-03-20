Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nden Kırsal Mahallelere Yangın Söndürme Tankeri Hizmeti

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Bursa Büyükşehir Belediyesi halkın can ve mal güvenliğini doğrudan ilgilendiren en önemli hizmetlerden biri olan itfaiye teşkilatını her geçen gün güçlendiriyor. Son olarak, özellikle kırsal mahallelerde muhtemel yangınlara müdahale için alınan 30 adet traktör arkası yangın söndürme su tankeri daha hizmet filosuna dahil edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması noktasında gerekli yatırımları gerçekleştirmeye devam ediyor. Son olarak kırsal mahallerde muhtemel yangınlara karşı acil müdahale için 30 adet daha traktör akası su tankeri yapılan törenle mahalle muhtarlarına teslim edildi.

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, yangın ve diğer afetlere müdahelede ilk dakikaların önemini hatırlattı. Teslim edilen tankerlerle kırsal mahallerlerdeki gönüllü itfaiyecilerin ilk müdahaleyi yaparak zararı en aza indirilmesini sağlayacaklarını belirten Fethi Yıldız " Bilindiği gibi yangın ve diğer afetlere müdahalede ilk dakikaların çok büyük önemi var. Merkeze uzak yerleşim yerlerimizde gönüllü itfaiyecilik sistemi ile olaylara kısa sürede müdahale edilirken, zarar-ziyanın büyümeden önlenmesi sağlanıyor. 130 kırsal mahallemizde 571 gönüllü itfaiyeci katılımı ile yangınla mücadelede ilk müdahale faaliyetleri yürütülüyor. Kırsal bölgelerde teşkilatımızın elini güçlendiren gönüllülerimizin kullanımına sunulmak üzere bugün 30 mahallemize traktör arkası yangın söndürme su tankeri dağıtımı gerçekleştiriyoruz. bu sayede gönüllülerimiz ilk müdahaleyi yaparak, oluşabilecek yangınlarda zararın en aza indirilmesini sağlayacaklar. Aynı zamanda, orman alanları ile sınırı olan ve eski orman köyü sayılan alanlarda çıkan orman yangınlarına destek verebilecekler. Bugüne kadar Büyükşehir Belediyemiz tarafından 123 adet traktör arkası yangın söndürme su tankeri dağıtımı yapılmıştı. Bugün hizmete aldığımız 30 adet traktör arkası yangın söndürme su tankerleri ile toplam 153 adet yangın söndürme su tankeri ile hizmet verilmiş olacak" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız konuşmasının ardından mahalle muhtarlarına teslim sertifikalarını verdi. - BURSA