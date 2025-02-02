Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Orhangazi'ye 500 Bin TL Değerinde Tarım Ekipman Desteği - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Orhangazi'ye 500 Bin TL Değerinde Tarım Ekipman Desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nden Orhangazi\'ye 500 Bin TL Değerinde Tarım Ekipman Desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla HAGEL aracılığıyla Orhangazi Belediyesi'ne çeşitli tarım ekipmanları teslim etti. Ekipman desteği, çiftçilerin ürün üretimini artırmayı ve yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

02.02.2025 10:55  Güncelleme: 10:57
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Bursa'da kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla üreticiyi her alanda destekleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, HAGEL aracılığıyla Orhangazi Belediyesi'ne birer adet diskaro makinesi, zeytin eleme makinesi, taraklı zeytin toplama makinesi, zeytin toplama filesi, zeytin kasaları ve 2 adet salça makinesini teslim etti.

Bursa'da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla fidan ve tohum temininden sulama borusu üretimine, ekipman desteğinden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar her alanda çiftçilere katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, son olarak Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) aracılığıyla Orhangazi ilçesine yaklaşık 500 bin TL değerinde ekipman desteğinde bulundu. Birer adet diskaro makinesi, zeytin eleme makinesi, taraklı zeytin toplama makinesi, zeytin toplama filesi, zeytin kasaları ve 2 adet salça makinesinin teslim edildiği programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Büyükşehir Belediyesi ve HAGEL yöneticileri katıldı.

"Çiftçimiz mutlu olursa biz de mutlu oluruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, HAGEL aracılığıyla alınan ekipmanları çiftçilerin hizmetine sunmak üzere Orhangazi Belediyesi'ne teslim ettiklerini söyledi. Orhangazi'de tarımın önemli olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, "Başta zeytincilik olmak üzere birçok tarım ürünü Orhangazi'de yetiştiriliyor. Göreve geldikten sonra çiftçiye destek olduk. Sorunlarını çözmeye ve ihtiyaçlarına karşılık vermeye çalıştık. Bu süreci ara vermeden sürdürüyoruz. Çiftçimiz bol ürün üretirse hem köyden kente göç etmeyecek hem de yaşam standardı yükselecektir. Çiftçimiz mutlu olursa biz de mutlu oluruz. Tarımda çalışan tüm hemşehrilerimizin yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in ve HAGEL encümen üyelerinin oluruyla yaklaşık 500 bin TL değerinde ekipman desteğinde bulunulduğunu dile getirdi. Tarım için yapılan destekten ötürü Başkan Mustafa Bozbey'e ve HAGEL'e teşekkür eden Aydın, "Orhangazi Tarım AŞ olarak zeytin ve zeytin türevleri konusunda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Çiftçimize ne kadar destekte bulunabilirsek faydasının da o kadar çok olacağına inanıyoruz. Önümüzdeki yıllarda ürün çeşitlendirmesini sağlamayı ve verimli üretim gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Böylece hem çiftçimizin önünü açmak hem de daha ucuz ürün sunmak istiyoruz. Destek konusunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Orhangazi'ye 500 Bin TL Değerinde Tarım Ekipman Desteği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Orhangazi'ye 500 Bin TL Değerinde Tarım Ekipman Desteği - Son Dakika
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