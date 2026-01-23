Bursa Büyükşehir'den 'Ramazan Desteği' - Son Dakika
Bursa Büyükşehir'den 'Ramazan Desteği'

23.01.2026 17:36  Güncelleme: 17:38
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 'Ramazan Desteği' ile sosyal yardımlar yaparak umut olmaya devam ediyor. Başvurular 2 Şubat'a kadar alınacak.

Sevgi, hoşgörü ve paylaşmanın gönülleri buluşturduğu Ramazan ayında, Bursa Büyükşehir Belediyesi 'Ramazan Desteği' ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut olmaya devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal destekleriyle geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek çekleri dağıtan, öğrencilerine eğitim desteği veren Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 'Ramazan Desteği' için başvuruları almaya başladı.

Desteklerden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, 2 Şubat Pazartesi gününe kadar https://www.bursa.bel.tr/?sayfa=yardim_basvuru adresinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Yardımlaşmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yaşanan ekonomik krizin etkilerini azaltacak sosyal projelerle Bursa'ya hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti. - BURSA

Kaynak: İHA

