Büyükşehir ailesinin acı günü

09.01.2026 16:53  Güncelleme: 16:55
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Yüksel Akkelle, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Ana Hizmet Binası'nda düzenlenen cenaze törenine belediye yetkilileri, ailesi ve mesai arkadaşları katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan ve geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden Yüksel Akkelle, Ana Hizmet Binası'nda yapılan cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Makine ve Onarım Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Yüksel Akkelle, 8 Ocak 2026 tarihinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etmişti. Merhum personel için Ana Hizmet Binası'nda düzenlenen cenaze törenine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Altunsoy, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Arslan Gürsoy, Akkelle'nin ailesi ve mesai arkadaşları katıldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Altunsoy, Yüksel Akkale'nin ailesine ve çalışma arkadaşlarına baş sağlığı ve sabırlar diledi. Edilen duaların ardından merhum Yüksel Akkale'nin cenazesi, defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kalp Krizi, Belediye, Yerel, Son Dakika

