Bursa Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı Hazırlıklarını Tamamladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı Hazırlıklarını Tamamladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının coşku, heyecan, bolluk, bereket ve paylaşım içinde geçmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Başkan Alinur Aktaş, birçok etkinlik düzenleneceğini belirtti.

07.03.2024 18:42  Güncelleme: 19:04
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı ramazanın coşku, heyecan, bolluk, bereket ve paylaşım içinde geçmesi için tüm hazırlıkları tamamladı.

Ramazan ayı sadece oruç tutulan değil, şefkat ve merhamet kavramının ön plana çıktığı bir zaman diliminin olduğu, aile bağları, komşuluk dostluk ve arkadaşlık ilişkilerinin güçlendiği bir aydır. Bursa'nın sahurlarıyla, iftarlarıyla, teravih namazları ve birçok etkinlikleriyle ön plana çıktığını belirten Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, "2020-2021 yılını hatırladığımızda, maalesef teravihlere gidemediğimiz, iftar sofralarında buluşamadığımız, hatta bayram namazı kılamadığımız bir yıl oldu. Ramazan ayında 1 dilim ekmeğimizi, 1 tas çorbamızı paylaşır, en önemlisi de bu mübarek ayda gönlümüzü açarız. İslam dünyasının her yerinde olduğu gibi ama özellikle de Türkiye'de, bu kutlu aya has gelenek ve kültür ortamları oluşur. Bizde Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak hem soframızı paylaşmayı, hem de ramazan adetlerimizi yaşatmak adına birçok etkinliğe imza atmış olacağız" diye konuştu.

Ramazan ayı boyunca, Çağrı Düğün Salonu ve Emir Sultan Meydanı'nda halk iftarları olacağını belirten Başkan Aktaş, "Arzu edenler bu alanlarda misafirimiz olabilir. Ayrıca, Emir Sultan Meydanı'nda kurulacak iftar çadırında, Cuma ve Cumartesi geceleri, sahur programları da yapacağız. Yoğunluk en fazla olduğu tren istasyonların da, hastanelerde vatandaşlarımıza bardak çorba, hurma, su ve ekmek ikramında bulunacağız. Ayrıca bütün ilçelerimizde 1'er gün olmak üzere iftar programlarıyla vatandaşlarımızla buluşacağız" dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından ise Ramazan ayı boyunca, bir çok etkinlik yapılacağını belirten Başkan Aktaş, "Tiyatro, konser, söyleşi, gölge oyunu, sahne gösterileri, sergiler, çocuk etkinlikleri gibi 277 etkinlik 441 seans olarak Bursa'nın çeşitli noktalarında vatandaşlar buluşacak" şeklinde konuştu.

Tayyare Kültür Merkezi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamayla programları aktaran Başkan Aktaş'a, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'da eşlik etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

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