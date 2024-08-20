Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım Alanlarına Yeterince Su Verilemeyeceği İddialarını Yalanladı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, tarım alanlarına yeterince su verilemeyeceği iddialara yönelik açıklama yaptı. İddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, "Gözedeli vatandaşlarımız tarafından tarım alanlarına yeterince su verilemeyeceğinin endişesi ifade edilmiş, o süreçte BUSKİ ile iletişime geçilerek bu sorunların giderilmesi amacıyla bölgeye sulama tesisi ve sulama sistemi kurulması konusunda fikir birliğine varılmıştır" denildi.

Bursa'nın Kestel İlçesine bağlı Gözede Köyü'nde köy sakinleri BUSKİ binasının önünde eylem yaparak, BUSKİ'den su talep etti. Kendi sularının satıldığını iddia eden köy sakinleri Bursa Su Fabrikası'na giden su borularını kesti. Bursa Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili açıklama geldi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, iddiaların asılsız olduğu belirtilerek, "7 yıl önce tamamlanarak hizmete açılan "Bursa Su Fabrikası" faaliyetlerine başladığı süreçte; Gözedeli vatandaşlarımız tarafından tarım alanlarına yeterince su verilemeyeceğinin endişesi ifade edilmiş, o süreçte BUSKİ ile iletişime geçilerek bu sorunların giderilmesi amacıyla bölgeye sulama tesisi ve sulama sistemi kurulması konusunda fikir birliğine varılmıştır. Ayrıca buna ek olarak vatandaşlarımız tarafından talep edilen sulama göletinin yapımı için de gerekli alt yapı çalışmalarına başlanmıştır. Bugün geldiğimiz noktada 105 bin metreküp kapasiteli gölet de dahil olmak üzere çalışmalar tamamlanmış, bu süreç içerisindeki tüm endişeler giderilmiştir. Bununla beraber maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve Bursa'mızda da iklim değişikliğine bağlı kuraklıkla karşı karşıya kalınmıştır. Bursa barajlarının doluluk oranı geçen yıllara göre yüzde 20 daha düşük seviyededir" denildi.

"Bahsi geçen konu içme suyu temini değil tarımsal sulama ile ilgili"

"Söz konusu bölgede içme suyu ve tarımsal sulama hattı olmak üzere iki hattımız bulunmaktadır. Bu hatlardan sulama rolünü üstlenen hattımızı besleyen Gözede Sulama Göleti'nde, küresel ısınmaya bağlı aşırı kuraklık sebebiyle, su seviyesinde düşüş yaşanmış ve gölet kuruma noktasına gelmiştir" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan bu duruma istinaden, BUSKİ ekiplerimiz tarafından Gözede Sulama Göleti'ne tankerlerle su takviyesi yapılmaya başlanmıştır ve takviye devam etmektedir. Ayrıca söz konusu bölgede bulunan ve 11 mahalleyi besleyen içme suyu hattımız aktif olarak kullanılmakta olup, Gözede mahallemiz dahil olmak üzere içme suyu temininde ve kullanımında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Gözede halkımızın talebi tarımsal sulama suyu konusundadır. 1200 nüfuslu Gözede mahallemizde 372 su abonesi mevcuttur. Bahsi geçen konu içme suyu temini değil tarımsal sulama ile ilgilidir."

Sorunun çözümü için görüşmeler yapıldı

Gözede Mahallesi'nde yaşanan soruna dair yetkililerin sorunun çözümü konusunda, 5 Temmuz, 12 Ağustos ve 19 Ağustos 2024 tarihlerinde 3 kez, muhtar ve azalardan oluşan bir heyetle toplantı yaptığı belirtilen açıklamada, "Çözüm önerileri konuşulmuş olmasına rağmen, hali hazırda çalışan Bursa Su Fabrikasının hatları kimliği belirsiz kişilerce kesilmiş, kamu malına zarar verilmiş, takip eden günlerde de yangın çıkartılmış ve tüm çevreye zarar verilmiştir. Gözede Mahallesi'nde bulunan gölete dışarıdan tankerle su beslemesi yapıldığı, içme suyunda en ufak bir azalma olmaması için gerekli önlemler alınıp o bölgedeki 12 köyün ihtiyacı karşılandığı halde bu hatlara zarar verilmesini anlamak mümkün değildir. Bahsi geçen hattaki suyun sulama için kullanılması mümkün olmayıp, Bursa Su Fabrikasına giden su ile ilgisi bulunmamaktadır. Bursa Su Fabrikasının hattı Alaçam bölgesinden gelmektedir. Konu tüm açıklığıyla bölge halkınca bilinmektedir ve kuraklık ile iklim değişikliğine karşı daha bilinçli yaklaşmanın çağımızda bir gereklilik olduğu açıktır. Bursa Büyükşehir Belediyesi, başta BUSKİ olmak üzere tüm kurumlarıyla mahalle ayırmaksızın, her noktaya eşit hizmet götürme anlayışıyla çalışmalarını sürdürecektir. Bu olayların arkasında provokatif kişilerin olma ihtimali (kim olursa olsun) tarafımıza iletilmesine rağmen bizler iyi niyetli düşünmeye devam ediyoruz. Ancak su hatlarımıza yapılan saldırılarla ilgili hukuki işlemler başlatılmış olup, gerçeği yansıtmayan bu tür paylaşımlara itibar edilmemesini rica ediyoruz" denildi. - BURSA