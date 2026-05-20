Büyükşehir\'de banka promosyonu 90 bin lira

20.05.2026 14:46  Güncelleme: 14:51
Bursa Büyükşehir Belediyesi, VakıfBank ile imzaladığı protokolle 14 bin 500 personele 80 bin TL nakit ve 10 bin TL para puan olmak üzere toplam 90 bin TL promosyon desteği sağlayacak. Ödemeler Kurban Bayramı öncesinde yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 14 bin 500 personeli kapsayan banka promosyon sürecinde imzalar atıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile VakıfBank arasında gerçekleştirilen promosyon anlaşmasının protokolü, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba ile VakıfBank Bursa Bölge Müdürü Necmettin Şimşek tarafından imzalandı. Yapılan anlaşma kapsamında belediye personeline 80 bin TL nakit ödeme ve 10 bin TL para puan olmak üzere toplam 90 bin TL promosyon desteği verilecek. 36 ay süreyle geçerli olacak protokol kapsamında ödemeler, Kurban Bayramı öncesinde personelin hesaplarına aktarılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi personelinin emeği ve fedakarlığının son derece kıymetli olduğunu belirten Başkan Vekili Şahin Biba, yapılan anlaşmanın hizmetleriyle şehre değer katan Büyükşehir personeline ve ailelerine hayırlı olmasını diledi. - BURSA

Kaynak: İHA

