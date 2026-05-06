Bursa\'da 15 Dakikalık Şehir Modeli

Bursa Teknik Üniversitesi, günlük ihtiyaçlara erişimi 15 dakikaya düşüren proje başlattı.

Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa ve İngiltere'de gerçekleştireceği çalışmalarla şehirde günlük ihtiyaçlara ulaşım süresini 15 dakikaya düşürmeye hazırlanıyor. Çalışma; banka, hastane, okul, kargo ve alışveriş gibi gündelik ihtiyaçlara kısa sürede erişimi sağlayacak mekansal planlama önerileri sunacak.

BTÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yalçın Yıldırım'ın yürütücüsü olduğu "Sürdürülebilir Kentsel Yaşam Kapsamında 15 Dakikalık Şehir Konseptinin Çevre ile İlişkisinin İncelenmesi: Southampton ve Bursa Kentleri Örneğinde Bir Karşılaştırma" başlıklı proje, Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Çalışma kapsamında Bursa ve İngiltere'de 15 dakikalık şehir modeli araştırılacak. Kent yaşamını daha erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan "15 dakikalık şehir" modeli kapsamında şehirde günlük ihtiyaçlara kısa sürede erişim imkanı sunan alanlar belirlenecek. Bu doğrultuda Bursa ve İngiltere'de mekansal odak noktaları tespit edilecek. Bu noktaların yürüme, bisiklet ve toplu taşıma gibi ulaşım türleriyle erişilebilirliği bilimsel yöntemlerle analiz edilecek.

Bursa modeli farklı ülkelere örnek olacak

Araştırmada erişilebilirliğin yanında çevresel kalite de ele alınacak. Bu kapsamda belirlenen alanlarda gürültü düzeyi ve hava kalitesi gibi çevresel faktörler ölçülerek detaylı analizler gerçekleştirilecek. Elde edilen veriler doğrultusunda kentsel tasarım, planlama ve politika geliştirme süreçlerine katkı sunacak öneriler geliştirilecek. Bursa ve İngiltere örnekleri üzerinden yürütülecek analizlerle, modelin farklı coğrafyalardaki uygulanabilirliği de ortaya konacak. Çalışma Avrupa'da bu alanda ileri araştırma altyapısına sahip kurumlar arasında yer alan University of Southampton iş birliğiyle yürütülecek.

Yerel yönetimler için yol gösterici olacak

Kentlerde yaşamın giderek hızlanırken günlük ihtiyaçlara erişimin de aynı ölçüde zorlaştığını dile getiren Doç. Dr. Yalçın Yıldırım, "Günümüzde insanlar işe, okula, hastaneye ya da sosyal alanlara ulaşmak için her geçen gün daha fazla zaman harcıyor. Biz de araştırmamızda bu soruna '15 dakikalık şehir' modeli ile çözüm bulmaya çalışacağız. Bursa ve İngiltere'nin Southampton şehrinde yapacağımız planlama ile insanların gündelik ihtiyaçlarına ulaşım süresini 15 dakikaya düşürmüş olacağız. Bursa'dan yola çıkarak elde edeceğimiz verilerin yerel yönetimler, şehir plancıları ve peyzaj mimarları için yol gösterici olmasını hedefliyoruz" dedi.

Rektör Çağlar: Şehrimiz için katkı sunmayı önemsiyoruz

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ise üniversitelerin yalnızca bilgi üreten kurumlar değil, aynı zamanda şehirlerin ve toplumun gelişimine katkı sunan araştırma merkezleri olduğunu vurgulayarak, "BTÜ olarak bilimsel çalışmalarımızla şehirlerin daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve insan odaklı hale gelmesine katkı sunmayı önemsiyoruz. 15 dakikalık şehir yaklaşımı, kentlerde yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen önemli bir model. Bursa'dan hareketle yürütülecek bu araştırmanın hem yerel yönetimlere hem de şehir planlama süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

