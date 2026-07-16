Bursa\'da 15 Temmuz anması Uğur Işılak konseriyle sona erdi

Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş ve anma programı selalar sonrası Uğur Işılak konseriyle son buldu.

Bursa Valiliği koordinesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Bayrak Yürüyüşü, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda okunan selalar sonrası Uğur Işılak konseri ile son buldu. Yüzlerce vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği konsere, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, çok sayıda protokol ve vatandaş katılım sağladı.

00: 13 geçe selalar okundu, yüzlerce vatandaş dua etti

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Uğur Işılak konseri ile bütünleşen yüzlerce vatandaş, konser sonrası Bursa Ulu Camii müezzini Bilal Aydın'ın okuduğu sela ile beraber şehitler için dua etti. Semaya açılan yüzlerce el, 15 Temmuz 2016'da şehit olan vatandaşlar için tek yürek oldu. Etkinlik, sela ve dua okunması sonrası son buldu. - BURSA