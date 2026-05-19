Bursa'da 19 Mayıs Yürüyüşü

19.05.2026 15:51
Bursa'da 19 Mayıs için yapılan yürüyüş polis barikatlarla engellendi, müzakereler sonrasında izin verildi.

Haber: Zehra DEĞİRMENCİ - Kamera: Sibel KAHRAMAN

(BURSA) - Bursa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yürüyüşü için Tophane'de toplanan gruba karşı polis barikat kurdu. Müzakerelerin ardından yürüyüş izni verildi. Atatürk Anıtı'na kadar yapılan yürüyüş sonunda konuşan Birleşik Kamu İş Bursa İl Başkanı Engin Yurdakul, "Neden korkuyorsunuz? Gençliğin Ata'sına yürümesinden mi?" dedi.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, 29 Ekim Kadınları Derneği ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Tophane'den Atatürk Anıtı'na yapmak istedikleri yürüyüş polis barikatlarıyla engellendi.

Polisin, Tophane-Heykel arası yolun yürüyüş güzergahı olmamasını gerekçe göstermesine karşın, kitle bunun bir yürüyüş değil, bayram kutlaması olduğunu belirterek yürüyüşü gerçekleştireceklerini belirtti. Polisle yapılan müzakerelerin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın da arasında bulunduğu grup, Atatürk Anıtı'na yürüyüşü tamamladı.

Atatürk Anıtı'na sunulan çelengin ardından konuşan Birleşik Kamu İş Bursa İl Başkanı Engin Yurdakul, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet içinde bulunabilirler" sözlerini hatırlattı. 19 Mayıs kutlamalarının meydanlardan silinmek istendiğini vurgulayan Yurdagul, şunları söyledi:

"Milli bayramımızı dört duvar arasına hapsetmeye çalışan zihniyetin omuz omuza, yürek yüreğe yapacağımız o onurlu bağımsızlık yürüyüşümüze Valilik kararlarıyla yasak getirmesi, bu tarihi uyarının ne kadar haklı, ne kadar yakıcı bir gerçek olduğunu bir kez daha yüzümüze çarpmaktadır.  Buradan o yasakçı zihniyete soruyoruz: Neden korkuyorsunuz? Gençliğin Ata'sına yürümesinden mi? Ellerimizde dalgalanan şanlı bayrağımızdan mı? Yoksa 'Tam Bağımsız Türkiye' diye haykıran o gür sesimizden mi? Bürokratik engellerle, kağıt üzerindeki mühürlerle bizi durdurabileceklerini, içimizdeki o sönmez Cumhuriyet ateşini boğabileceklerini sananlar çok büyük bir yanılgı içindedir. Siz adımlarımızı yasaklayabilirsiniz, yürüyeceğimiz yollara barikatlar kurabilirsiniz ancak Atasının izinden giden bu aydınlık gençliğin yüreğine, fikrine ve iradesine asla pranga vuramazsınız."

Şunu hiç kimse unutmasın, 107 yıl önce Bandırma Vapuru'nun Karadeniz'in hırçın dalgalarını yaran o çelik iradesini hiçbir saltanat yasağı durduramamıştır. Bugün de hiçbir güç bizi durduramayacaktır. Çünkü bu gençlik, karşısına çıkan her engeli yıkıp geçmek için Samsun'da Atasından aldığı ateşi yüreğinde taşımaya devam etmektedir. O ateşin ışığı, memleketin üzerine çökmek isteyen karanlığı, mutlaka yırtıp atacak bir güneş olacaktır. İşte bu sarsılmaz inançla ve isyanla Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'a çıkarak 'Tam Bağımsız Türkiye' ülküsüyle yaktığı bağımsızlık ve özgürlük meşalesinin 107. yıl dönümünü saygıyla selamlıyoruz.

"AYDINLIK YARINLAR GENÇLİĞİN OMUZLARINDA YÜKSELECEK"

Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir' sözleriyle en büyük eserini emanet ettiği, geleceğimiz olan gençlerimiz eğitimden çalışma yaşamına, hayatın her alanında birçok sorunla karşı karşıya bırakılmaktadır. Eğitimin hızla gerici ve piyasacı kuşatma altına alınmasıyla milyonlarca gencimiz eğitimden kopmuş, güvencesiz çalışma koşullarıyla emek sömürüsüne maruz bırakılmıştır. Gençliğin ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak çöküşe sürüklendiğini; liyakatsizlik, değersizleştirme ve siyasi körlük nedeniyle koca bir neslin heba edilmekte olduğunu görmek için dahi olmaya gerek yoktur. Cumhuriyetin gençleri  olarak gençlerin yalnızlaştırıldığı, eğitimden koparıldığı, güvencesizliğe ve geleceksizliğe sürüklendiği bu düzene boyun eğmeyeceğiz. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde verdiğimiz laik ve bilimsel eğitim mücadelemizle 'fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür' nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Aydınlık yarınlarımız aklın ve bilimin ışığında yetişen, emeğine ve Cumhuriyetine sahip çıkan gençlerimizin omuzlarında yükselecektir."

Kaynak: ANKA

