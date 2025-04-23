Bursa\'da 23 Nisan Coşkusu: Çocuk Şenliği Renkli Etkinliklerle Kutlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği'nde çocuklar, birbirinden renkli etkinliklerle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tadını çıkarttı. Altıparmak'tan kortej yürüyüşüyle başlayan programda çocuklar ellerinde Türk bayraklarını sallayarak Merinos Parkı'na kadar yürüdü.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Onların Gülüşü Hepimizin Yarını' teması ile hazırlanan '23 Nisan Çocuk Şenliği'nde çocuklar, dolu dolu program içeriğiyle unutulmaz bir gün geçirdi. 23 Nisan coşkusu, yüzlerce çocuk ve ailelerinin katılımıyla Altıparmak Caddesi'nden Merinos Parkı'na doğru yapılan kortej yürüyüşüyle başladı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek ve şiirler okuyarak yürüyen çocuklara, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey ve CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da eşlik etti.

Merinos Parkı içerisinde hazırlanan alanda devam eden şenlikler kapsamında birbirinden renkli programlar düzenlendi. Minik adımlar koşusu, atölye çalışmaları, sahne şovları gibi birbirinden farklı organizasyonlarla keyifli vakit geçiren çocuklar, kendileri için hazırlanan atölye çalışmalarına da katılarak unutulmaz bir gün geçirdi. - BURSA