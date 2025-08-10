Bursa'da 32 Kilometrelik Yol Çalışmasıyla Kırsal Ulaşım Güçleniyor - Son Dakika
Bursa'da 32 Kilometrelik Yol Çalışmasıyla Kırsal Ulaşım Güçleniyor

10.08.2025 11:52  Güncelleme: 11:54
Büyükşehir Belediyesi, 'Eşit hizmet' ilkesi doğrultusunda Mustafakemalpaşa'daki 32 kilometrelik yol güzergahını konforlu hale getiriyor. 7 mahalleyi birbirine bağlayan projelerle kırsal ulaşımda köklü çözümler üretiliyor.

Bursa'da 'Eşit hizmet' ilkesi ve 'Daha ulaşılabilir Bursa' vizyonu doğrultusunda kentin kırsal bölgelerindeki ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa ilçesindeki toplam 32 kilometrelik güzergahı daha konforlu hale getiriyor.

Bursa'nın en temel sorunlarından biri olan ulaşıma köklü çözümler üretmek için projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki yolları daha sağlıklı hale getirmek için de yoğun çaba harcıyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Balıkesir il sınırından başlayarak Mustafakemalpaşa ilçesinde Yaylaçayır, Alpagut ve Soğucak mahallelerini kapsayan yollarda sathi kaplama çalışmalarını sürdürüyor. Yaylaçayır-Çakallar, Yaylaçayır-Soğucak, Alpagut-Çakallar arası ve Yaylaçayır mahalle içi ile Balıkesir il sınırında yol çalışması yapan ekipler, toplam 32 kilometre yolu daha ulaşılabilir ve konforlu hale getiriyor.

7 mahalle birbirine bağlanıyor

Mustafakemalpaşa'da yol çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Balıkesir sınırından merkeze kadar tüm mahallelerin birbirine bağlanması gerektiği anlayışını ortaya koyuyoruz. Çalışmalar kapsamında toplam 7 mahallenin yollarını birbirine bağlıyoruz. Bu konuda ekiplerimiz yoğun mesai sarf ederek yaklaşık 32 kilometre sathi kaplama işlemi yaptı. Çalışmalarımız devam edecek" dedi.

"Kentte ne varsa köylerde olmasını istiyoruz"

Hem üretime ve üretilen değerlere sahip çıktıklarını, hem mahalleler arasında sağlıklı ulaşım sağladıklarını hem de sosyal hareketliliği oluşturduklarını ifade eden Başkan Bozbey, "Eşit ilkesiyle hareket ederek muhtarlarımızın ve köylülerimizin taleplerini yerine getiriyoruz. Kentte ne varsa köylerde olmasını istiyoruz. Kıymetli hizmetlerden tüm halkımız yararlanacak. Köylerde yol ve sosyal alanlarla ilgili sıkıntı kalmamasını hedefliyoruz. Köylerimizin birbiriyle irtibatını en iyi şekilde sağlamasını istiyoruz" diye konuştu.

Yapılan çalışmalardan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Çakallar Mahallesi Muhtarı Hasan Tekeli ve Yaylaçayır Mahallesi Muhtarı Musa Tanrıkulu, sağlıklı yollara kavuşmalarını sağlayan Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

