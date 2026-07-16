Bursa'da 649 yıllık Geyikli Baba geleneği yaşatıldı - Son Dakika
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Bursa'da 649 yıllık Geyikli Baba geleneği yaşatıldı

Bursa\'da 649 yıllık Geyikli Baba geleneği yaşatıldı
16.07.2026 16:13  Güncelleme: 16:15
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Bursa'nın Kestel ilçesinde bu yıl 649'uncusu düzenlenen Geleneksel Geyikli Baba'yı Anma Günü, mehteran gösterisi, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve ok atma gösterisiyle gerçekleştirildi. Program sonunda tonlarca pilav vatandaşlara ikram edildi.

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Babasultan Mahallesi'nde bu yıl 649'uncusu düzenlenen Geleneksel Geyikli Baba'yı Anma Günü programı, mehteran gösterileri, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve ok atma gösterisiyle gerçekleştirildi. Program sonunda ise gelenek haline gelen tonlarca pilav vatandaşlara ikram edildi.

Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminin önemli manevi şahsiyetlerinden Geyikli Baba (Babasultan) Hazretleri için Kestel ilçesine bağlı Babasultan Mahallesi'nde düzenlenen 649. Geleneksel Geyikli Baba'yı Anma Günü programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Bursa Kayı Mehter Takımı'nın gösterisiyle başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasıyla devam etti. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen ok atma gösterisi ise vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Programa Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Kestel İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Eti, Kestel İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt, Yıldırım İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Osman Öztürk, Babasultan Mahallesi Muhtarı Yener Sayın, siyasi parti ilçe temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Duaların edildiği ve manevi atmosferin hakim olduğu anma programının sonunda ise yıllardır sürdürülen gelenek kapsamında hazırlanan tonlarca pilav vatandaşlara ikram edildi. Katılımcılar hem Geyikli Baba Hazretleri'ni yad etti hem de birlik ve beraberlik mesajı verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da 649 yıllık Geyikli Baba geleneği yaşatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 649 yıllık Geyikli Baba geleneği yaşatıldı - Son Dakika
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