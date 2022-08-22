Başkan Aktaş kazada yaralananları ziyaret etti - Son Dakika
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Başkan Aktaş kazada yaralananları ziyaret etti

22.08.2022 12:50
Başkan Aktaş kazada yaralananları ziyaret etti

Bursa'da arızalanınca sol şeritte duran kamyonete belediye otobüsünün çarpması sonucu yaşanan kazanın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hastanede yaralıları ziyaret etti.

Bursa'da arızalanınca sol şeritte duran kamyonete belediye otobüsünün çarpması sonucu yaşanan kazanın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hastanede yaralıları ziyaret etti. Ciddi bir yaralanma ve can kaybı olmamasının önemli teselli olduğunu belirten Başkan Aktaş, yaralılara acil şifalar diledi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesi sınırlarındaki çevre yolu üzerinde sabah saat 07.22'da meydana gelen kazada, Murat M. idaresindeki 16 VM 145 plakalı kamyonet arıza yapınca yolun sol şeridinde durdu. Bu sırada arkadan gelen Serkan A. yönetimindeki 16 JVY 01 plakalı belediye otobüsü, arızalanan kamyonete arkadan çarparak yol dışına savruldu. Kazada otobüste bulunan 36 yolcudan 21'i, çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çekirge Devlet, Yüksek İhtisas, Tıp Fakültesi ve Bursa Şehir hastanelerinde tedaviye alındı. İki yaralının tedavisi devam ederken, diğer yaralıların tamamı taburcu edildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da kaza haberini alır almaz Çekirge Devlet Hastanesi'ne giderek, tedavisi süren yaralılarla görüştü. Ciddi bir yaralanma ve can kaybı olmamasının büyük teselli olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Yaralanan yolcularımız hemen hastanelere kaldırıldı. Çok şükür, ciddi yaralanma yok. Bu bizim için büyük bir teselli. Arızalanınca yol ortasında duran kamyondan sakınmak isteyen otobüsümüz maalesef kaza yaptı. Geçmiş olsun. Özellikle şunu hatırlatmak istiyorum. Otobüslerimize yol vermeyen, hız yapan araçları uyarmak istiyorum. Toplu taşıma araçlarına öncelik sağlanması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Bu arada, kazanın yaşandığı bölgeye döner kavşak yapılmasıyla alakalı ihalemizi gerçekleştirmiştik. En kısa zamanda bu da yapılmış olacak" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Aktaş kazada yaralananları ziyaret etti - Son Dakika

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