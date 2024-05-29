Bursa'da Barakfakih Hazretleri'nin kabri başında Geleneksel Pilav Günü düzenlendi - Son Dakika
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Bursa'da Barakfakih Hazretleri'nin kabri başında Geleneksel Pilav Günü düzenlendi

Bursa\'da Barakfakih Hazretleri\'nin kabri başında Geleneksel Pilav Günü düzenlendi

Bursa'da Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osmangazi ve oğlu Orhangazi'nin fıkıh hocası Barakfakih Hazretleri, Kestel ilçesine bağlı Barakfakih Mahallesi'nde düzenlenen Geleneksel Pilav Günü'nde kabri başında anıldı.

29.05.2024 16:02  Güncelleme: 16:04
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Bursa'da Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osmangazi ve oğlu Orhangazi'nin fıkıh hocası Barakfakih Hazretleri, Kestel ilçesine bağlı Barakfakih Mahallesi'nde düzenlenen Geleneksel Pilav Günü'nde kabri başında anıldı.

Burakfakih'i anmak için her yıl Mayıs ayının üçüncü haftasında düzenlenen Geleneksel Pilav Günü, Ankara Tapu Kadastro Camii İmam Hatip'i Hafız Ali Tel ve Hacı Bayram-ı Veli Camii emekli İmam-Hatibi Bilal Demiryürek'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlid okunmasıyla başladı.

AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Ahmet Kılıç, Gürsü Belediye Başkanı Mustafa Işık, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, siyasi partilerin il ve ilçe temsilcilerinin yanı sıra Bursa Protokolünün önemli isimleriyle beraber çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda, Barakfakih Hazretleri'nin türbesi başında okunan dualardan sonra, yaklaşık 12 bin kişinin katıldığı davetlilere pilav ve ayran ikram edildi.

Geleneksel Pilav Günü etkinliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Barakfakih Köy Muhtarı Ahmet Akbulut; Bursa'nın manevi mimarlarından Barakfakih'in gösterdiği yolda yürümeye devam edeceklerini vurgulayarak; "Atalarımızın bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkarak halkımızın da desteğiyle gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çok sayıda vatandaşımızın katılımıyla "Barakfakih'i Anma ve Pilav Günü" etkinliğimizi düzenleyebildik. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha geniş kalabalıklarla bu mukaddes geleneği devam ettireceğiz. Herkesten Allah razı olsun. Seneye yeniden bu zamanlarda görüşmek üzere" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Barakfakih Hazretleri'nin kabri başında Geleneksel Pilav Günü düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Barakfakih Hazretleri'nin kabri başında Geleneksel Pilav Günü düzenlendi - Son Dakika
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