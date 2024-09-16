Bursa\'da Dünyanın En Büyük Böreği ve Rekor Yarışması

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Dünyanın en büyük böreğini yaparak Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren Hasan Acar, Bursa Gastronomi Festivali'nde börek yeme yarışması düzenledi. Yarışmada 15 metre börek yiyen adam, 5 gram altının sahibi oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3.'ncüsü düzenlenen Gastronomi Festivali çerçevesinde, en uzun börek yeme yarışması yapıldı. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde açık havada yarışmaya katılan vatandaşlara 10 dakika süre tanındı. Kıran kırana geçen yarışmada 10 dakikada ek börek isteyerek 15 metre börek yiyen Ahmet Kılıç birinci oldu. Yarışmada birinci olan Ahmet Kılıç'a 5 gram altın verilirken, ikinci ve üçüncü olanlara çeşitli hediyeler verildi. 52 yarışmacı arasından olan Ahmet Kılıç, "Festival çok eğlenceli geçiyor. Dün baklava yeme yarışmasında 4. oldum. Bugün börek yeme yarışmasında birinciliği aldım. Bunu bekliyordum, daha önceki rekorumu da kırmış oldum. Şampiyon olduğum için mutluyum" diye konuştu.

Organizasyonu yapan Börekçi Hasan Acar, "10 dakikada 15 metre börek yiyen arkadaşımız birinci geldi ve 5 qram altın alarak ödülün sahibi oldu. Daha önce de rekor kırmıştı. Kendisini tebrik ediyorum. En uzun börek yeme yarışması bizde. Bu rekoru kimseye bırakmayacağız" şeklinde konuştu. - BURSA