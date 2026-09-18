Bursa'da enerji ve sıfır atık forumunda ekonomiye katkı vurgusu yapıldı - Son Dakika
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Bursa'da enerji ve sıfır atık forumunda ekonomiye katkı vurgusu yapıldı

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Bursa\'da enerji ve sıfır atık forumunda ekonomiye katkı vurgusu yapıldı
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Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği'nin Bursa'da düzenlediği "Binalarda Enerji Verimliliği ve Sıfır Atık Forumu"nda enerjinin doğru yönetilmesi ve atıkların kaynağında ayrıştırılması gerektiği belirtildi.

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği tarafından Bursa'da düzenlenen "Binalarda Enerji Verimliliği ve Sıfır Atık Forumu"nda enerji kaynaklarının doğru kullanılması ve atıkların kaynağında doğru şekilde ayrıştırılmasının önemine dikkat çekildi. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Kadın Başkanı Mine Akaltun, enerji ve atık yönetiminde toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Enerjimizi doğru yönetebilirsek ve atığımızı doğru kullanabilirsek ekonomimize çok iyi bir katkı" dedi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen forumda; binalarda enerji verimliliği, sürdürülebilir tesis yönetimi, sıfır atık ve yenilikçi çözümler ele alındı. Sektör temsilcileri, kamu kurumları ve akademisyenlerin katıldığı programda, sürdürülebilir bir gelecek için tesis yönetiminin önemi değerlendirildi.

Forum kapsamında açıklamalarda bulunan Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Kadın Başkanı Mine Akaltun, enerji kaynaklarının bilinçli kullanılmasının ekonomik açıdan da önemli sonuçlar doğuracağını söyledi.

"Daha fazla bilinçlendirmemiz gerekiyor"

Enerji verimliliğinin sağlanması için eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının önemine dikkat çeken Akaltun, toplumun atık yönetimi konusunda da daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Akaltun, "Enerjiyi doğru kullanabilirsek ekonomiye de bu kadar katkı sağlarız. Yıllardır amacımız bilinç ve eğitim. Enerji verimliliğinin sağlanması gerekiyor. Aynı zamanda ne yazık ki atığımızı doğru yerden yönetemiyoruz. Halkımızın da bu konuda biraz bilinçlenmesi gerekiyor" dedi.

Atıkların ayrıştırılması konusunda günlük hayatta hatalar yapıldığını belirten Akaltun, geri dönüşüm kutularına hangi atıkların atılması gerektiği konusunda vatandaşların yeterince bilgi sahibi olmadığını söyledi.

"Belediyelerimizden büyük desteğe ihtiyacımız var"

Bilinçlendirme çalışmalarında belediyelere önemli görevler düştüğünü belirten Akaltun, eğitim programlarının artırılması gerektiğini ifade etti. Akaltun, "Bir takım profesyonellerden destek almamız gerekiyor. Burada hem biraz bilinçlendirme hem söyleşi, panel ve farklı şekillerde bilinçlendirme yapıyoruz. Özellikle daha çok bilinçlendirmemiz gerekiyor. Atığımızı doğru üretemiyoruz. Geri dönüşüm kutularına neyi koymamız gerektiğini doğru bilmiyoruz. Bu konuda da belediyelerimizden büyük desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Profesyonellerle çalışmamız gerekiyor"

Tesislerin profesyonel şekilde yönetilmesinin enerji verimliliği açısından önem taşıdığını vurgulayan Akaltun, enerji yönetimi ve atık yönetiminin birlikte ele alınması gerektiğini söyledi. Akaltun, "Enerjimizin doğru yönetilmesi, iyi bir tesis yönetimi firması tarafından yönetilmesi ve profesyonellerle çalışmamız gerekiyor. Enerjimizi doğru yönetebilirsek ve atığımızı doğru kullanabilirsek ekonomimize çok iyi bir katkı" ifadelerini kullandı.

Forum, enerji verimliliği, sürdürülebilir tesis yönetimi ve sıfır atık konularının ele alındığı panellerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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