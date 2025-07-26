Bursa\'da Engelli Vatandaşlar Camii Lavabolarına Erişim Sorunu Yaşıyor

Bursa'da bedensel engelli vatandaşlar yüksek basamak nedeniyle cami lavabolarına erişemiyor, yollardaki çukurlar nedeniyle araçlarıyla ilerleyemiyor. Yardım taleplerine rağmen ilgisizlikle karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, "Sesimizi duysunlar" çağrısında bulundu.

Bursa'da Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli vatandaşlar, cami lavaboları ve abdesthaneler başta olmak üzere günlük yaşamda karşılaştıkları erişim sorunlarına çözüm bekliyor. Fatih Camii'nde abdesthane ve lavabolardaki basamaklar nedeniyle abdest alamadıklarını, ibadetlerini yerine getiremediklerini söyleyen vatandaşlar, başkalarından yardım almadan ibadetlerini yerine getirmek istediklerini kaydetti. Muhtarlık ve cami derneği gibi yerel sorumlulara defalarca başvurmalarına rağmen bir sonuç alamadıklarını söyleyen vatandaş, "Sadece sesimizin duyulmasını istiyoruz" çağrısında bulundu.

Çare engelli rampası

Sorunun çözümünün basit olduğunu fakat dikkate alınmadıklarını kaydeden Murat Kalata, "Caminin lavabolarına giremiyoruz. Engelli bireyler için uygun değil. Yardım almadan kullanmamız mümkün değil. Ben abdest alamıyorum, lavaboları kullanamıyorum, dış lavabolar da uygun değil. Sorunları dile getirdiğimizde, bize daha da kırıcı cevaplar veriliyor. Eğer bu böyle olacaksa, bu tuvaletleri kapatsınlar. Zaten Bağlarbaşı'ndaki en büyük sıkıntılardan biri, engelliler olarak camilerin lavabolarını, abdesthanelerini kullanamıyor olmamız. Biz engelli vatandaşlar, camilerde ve diğer kamuya açık alanlarda ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz düzenlemeler istiyoruz. Abdest alabileceğimiz, lavaboları kullanabileceğimiz alanlar yapılmalı. Yollar da bizim araçlarımıza uygun değil. Delik deşik, engelli rampası yok. Muhtarlara söylüyoruz, onlar belediyeye yönlendiriyor; belediye başka yere. Herkes topu birbirine atıyor, kimse ilgilenmiyor. Artık görmezden gelinmek istemiyoruz. Bu sadece benim değil, tüm engellilerin sorunu. ve sadece bu mahalleyle sınırlı değil, genelde de böyle" şeklinde konuştu.

"Sesimizin duyulmasını istiyoruz"

Hayatında birçok sorunla karşılaştığını, basit çözümlerin bile umursanmadığını belirten Erkan Tunç ise, "Abdesthaneyi kullanamıyoruz, lavaboları kullanamıyoruz. Yollarda ciddi sıkıntılar var, bazı bölgelerde obruklar oluşmuş ama ilgilenen kimse yok. Şikayetlerimizi ilettiğimizde hep aynı cevapları alıyoruz. Haftalar, aylar geçti, hala bir çözüm yok. Defalarca dile getirdik. Obruklar nedeniyle engelli araçlarımızla yürüyemiyoruz. Geçmeye çalışsak araçlarımız zarar görüyor. Belediyeye başvurduğumuzda, 'yeni araç istiyorsanız kullanım raporu getirin' deniyor. Hastaneye gidip rapor almak istediğimizde ise 'kullanamaz' raporu veriliyor. Bu çelişki yüzünden ne aracı kullanabiliyoruz ne de yenisini alabiliyoruz. Zaten maddi durumumuz kısıtlı. Yeni araçları vatandaşların yardımıyla almaya çalışıyoruz ama bu da aylar sürüyor. Muhtara söylüyoruz, ilgilenen yok. Dernek başkanına gidiyoruz, ilgilenen yok. Bizimle kim ilgilenecekse artık sesimizi duysun. Tek isteğimiz bu. Bizim sesimizi duysunlar, yaşadığımız sorunlara bir çözüm bulunsun" dedi. - BURSA