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Bursa'da Engelliler İçin Düzenlenen Piyano Resitali - Son Dakika
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Bursa'da Engelliler İçin Düzenlenen Piyano Resitali

Bursa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Engelsiz Piyano Resitali'nde özel bireylerin hünerleri sergilendi. Programda, öğrencilerin yetenekleri büyük alkış aldı.

Bursa\'da Engelliler İçin Düzenlenen Piyano Resitali
14.12.2023 - 12:07,  Güncelleme: 12:08
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Engelsiz Piyano Resitali'nde hünerlerini sergileyen özel bireyler, dinleyenlere keyifli bir müzik ziyafeti çektirdi.

Bursa'da hizmetlerden herkesin eşit bir şekilde yararlanabilmesi adına çalışmalarını tüm kesimleri düşünerek yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Şube Müdürlüğü aracılığıyla özel bireyler için yeni hizmet modelleri ve projeler geliştiriyor. Her yaş ve engel grubuna yönelik kurslar ve programlar düzenlenirken, el sanatları, seramik, resim ve müzik alanlarında verilen eğitimlerden 2020 yılından bu yana 6284 öğrenci faydalandı. Müzik eğitimine katılan 15 öğrenci, 'Engelsiz Piyano Resitali' adlı programda hünerlerini sergiledi. Eğitmenler eşliğinde piyano başına geçen özel öğrenciler, yetenekleriyle dinleyenlerden büyük alkış aldı.

Özel bireyleri piyano resitalinde yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, yılda sadece bir günü değil günün her saatini engellilere hizmet için kullandıklarını söyledi. Sanattan spora kadar her alanda engellilerin ve ailelerin yanında olduklarını belirten Yıldız, eğitimlere katılarak hayattan kopmayan ve hünerlerini sergileyen tüm öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Programın sonunda Başkanvekili Fethi Yıldız tarafından eğitimlere katılan öğrencilere sertifikaları takdim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa'da Engelliler İçin Düzenlenen Piyano Resitali - Son Dakika
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