Bursa'da Feci Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Feci Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'da otomobilin kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden genç sürücü toprağa verildi.

04.05.2025 21:39
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Bursa'daki feci kazada hayatını kaybeden genç sürücü toprağa verildi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin kamyonun altına girdiği kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü toprağa verildi.

Kaza, 2 Mayıs saat 02.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Muhammed Can yönetimindeki 16 K 4822 plakalı otomobil, Kulaca Mahallesi mevkiindeki Karayolları Denetim İstasyonuna giriş yapmak için yavaşlayan Adil H. yönetimindeki 31 ADH 871 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobil, şiddetli çarpmanın etkisiyle kamyonun altına girdi. Kazada ağır yaralanan ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen genç sürücü, yapılan tüm müdahalelere 2 gün sonra hayatını kaybetti. Muhammed Can'ın cenazesi kırsal Eski Bahçekaya Mahallesinde cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen kamyon şoförü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Feci Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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