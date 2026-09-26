Bursa\'da geçim sıkıntısı çeken Kortaş, Muş Hasköy\'de 110 küçükbaşla geçiniyor

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Yerkaya köyünde yaşayan 60 yaşındaki Medeni Kortaş, Bursa'da yaşadığı ekonomik sıkıntıların ardından 5 yıl önce köyüne dönerek hayvancılığa başladı. 110 küçükbaş hayvanı bulunan Kortaş, hayvanlarını ilçenin yaklaşık 2 bin 500 rakımlı dağlarında otlatarak geçimini sağlıyor.

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Yerkaya köyünde yaşayan 60 yaşındaki Medeni Kortaş, Bursa'da yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle 5 yıl önce köyüne dönerek hayvancılık yapmaya başladı.

Bursa'da geçimini sağlamakta zorlanan Kortaş, eşi ve kızıyla birlikte Yerkaya köyüne dönerek hayvancılığa başladı. Aradan geçen 5 yılda sürüsünü büyüten Kortaş, bugün 110 küçükbaş hayvanıyla geçimini sürdürüyor.

Hayvanlarını Hasköy ilçesinin yaklaşık 2 bin 500 rakımlı dağlarında otlatan Kortaş, gününün büyük bölümünü sürüsüyle geçiriyor. Köy yaşamından ve hayvancılıktan memnun olduğunu belirten Kortaş, şehirlerde geçim sıkıntısı yaşayanlara köylerine dönerek hayvancılık yapmalarını tavsiye etti.

Kortaş, "Ben Bursa'da yaşıyordum. 5 yıl önce Yerkaya'ya geri döndüm. 5 yıldır hayvancılık yapıyorum. Ben onlara veriyorum, onlar da bana çok şükür veriyor. Herkese hayvancılığı tavsiye ederim. Şehirde geçim çok zor. Orada maaşım yoktu, geçinemiyordum. Ben, eşim ve bir kızım köye geri döndük. Hayvancılık yapıyorum, bana yetiyor. Allah ihtiyaç sahiplerine de yardımcı olsun, bize de. Herkese hayvancılığı tavsiye ediyorum" dedi.