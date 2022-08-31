Mudanya'da yaşanan sel 4 kişilik aileyi minibüste mahsur bıraktı!

Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde yoğun yapılaşma sebebiyle sel suları gidecek yol bulamadı. Ana arterler sel sularıyla önüne ne kattıysa sürükledi.

VATANDAŞLAR KURTARDI

Dağdan gelen kuvvetli taşkın, bir minibüsteki 4 kişilik aileye zor anlar yaşattı. Minibüs bir ağaca yaslandı, içindekiler de çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

"ALLAHIM SEN KORU" DİYEREK DUA ETTİ

O anları apartmanın balkonundan çeken bir kadın da, "Allah'ım sen koru" diye dua etti. Ana caddenin sel sularıyla kaplanması Bursa'da afetin boyutunu gözler önüne serdi.