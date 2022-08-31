Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde yoğun yapılaşma sebebiyle sel suları gidecek yol bulamadı. Ana arterler sel sularıyla önüne ne kattıysa sürükledi.
Dağdan gelen kuvvetli taşkın, bir minibüsteki 4 kişilik aileye zor anlar yaşattı. Minibüs bir ağaca yaslandı, içindekiler de çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
O anları apartmanın balkonundan çeken bir kadın da, "Allah'ım sen koru" diye dua etti. Ana caddenin sel sularıyla kaplanması Bursa'da afetin boyutunu gözler önüne serdi.
Son Dakika › Yerel › Mudanya'da yaşanan sel 4 kişilik aileyi minibüste mahsur bıraktı! - Son Dakika