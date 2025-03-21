Bursa'da İftar Çadırlarıyla Ramazan Bereketi Paylaşılıyor - Son Dakika
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Bursa'da İftar Çadırlarıyla Ramazan Bereketi Paylaşılıyor

Bursa\'da İftar Çadırlarıyla Ramazan Bereketi Paylaşılıyor

Yıldırım Belediyesi, hayırseverlerin desteğiyle kurduğu iftar çadırlarıyla Ramazan ayını Yıldırımlılarla birlikte kutluyor. Başkan Oktay Yılmaz, ilçe sakinleriyle oruç açarak Ramazan'ın ruhunu paylaşmanın önemini vurguladı.

21.03.2025 13:23  Güncelleme: 13:29
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Bursa'da Yıldırım Belediyesi, hayırseverlerin desteği ile kurduğu iftar çadırlarıyla Ramazan ayının bereketini bu yıl da Yıldırımlılarla paylaşıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Şükraniye Sarı Camii'nde Yıldırım Belediyesi ve ASRİAD tarafından kurulan iftar sofrasında ilçe sakinleriyle buluştu. Orucunu açmak için bekleyen vatandaşların masalarını tek tek gezip sohbet eden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, iftar yemeği ikramına da eşlik ederek yüzlerce insanın buluştuğu kardeşlik sofrasında orucunu açtı.

Ramazan boyunca ilçenin 3 farklı noktasında hizmet veren iftar çadırı ile binlerce kişi iftar yapıyor. Böylelikle hem ihtiyaç sahipleri hem de Ramazan'ın beraberinde getirdiği manevi ortamı ortak bir sofrada hissetmek isteyen vatandaşlar bu ikramlardan yararlanabiliyor. Başkan Oktay Yılmaz, "Ramazan akşamlarına farklı bir anlam ve güzellik katmak amacıyla hemşehrilerimizle sık sık bir araya gelerek, bu ayın ruhunu birlikte yaşama gayretiyle çalışıyoruz. Ramazan paylaşmak, bölüşmek, halden anlamak demektir. Bu güzel akşamlarda, Ramazan sofralarında bizlerle sofralarını paylaşan ve sofralarımızda misafir olan kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Allah oruçlarımızı kabul etsin" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da İftar Çadırlarıyla Ramazan Bereketi Paylaşılıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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