Bursa'da İlginç Takas: Motosiklet ve iPhone 13 - Son Dakika
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Bursa'da İlginç Takas: Motosiklet ve iPhone 13

Bursa\'da İlginç Takas: Motosiklet ve iPhone 13

İki arkadaş, motosikleti iPhone 13 ve ekmek arası kavurma ile takas etti. İlginç pazarlık dikkat çekti.

14.11.2024 09:19
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Bursa'da iki arkadaş Ipone 13 ile motosikleti takas etti. Motosiklet karşılığında Ipone 13 ve bisiklet veren genç 10 gün boyunca da ekmek arası kavurma ısmarlayacak.

İznik ilçesindeki ipone motosiklet takası gündem oldu. İlçede yaşayan Mehmet Bozkurt ve Ertuğrul Temiz adlı iki arkadaş, teknolojinin geldiği noktada ilginç bir pazarlıkla dikkat çekti. Mehmet Bozkurt, arkadaşının motosikletini almak için Ip olduğu iPhone 13 ve bisikleti takas etmeyi önerdi. Ancak işin ilginç kısmı burada bitmedi. Bozkurt, bu teklife ek olarak 10 gün boyunca ekmek arası kavurma taahhüt etti.

Motosikletine karşı Iphone 13, bisiklet ve 10 gün ekmek arası kavurma teklifini kabul eden Ertuğrul Temiz, bu sıra dışı anlaşmanın ardından motosikletini arkadaşına devretti. Şahit olanların gülümsemelerine neden olan bu anlaşma, teknoloji merakının neler yaptırabileceğini gösteren ilginç bir örnek oldu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da İlginç Takas: Motosiklet ve iPhone 13 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da İlginç Takas: Motosiklet ve iPhone 13 - Son Dakika
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