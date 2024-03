Bursa\'da Kadın Şoför, Hem Servis Yapıyor Hem Ev İşlerine Bakıyor

Yerel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 yıldan bu yana okul ve işçi servis minibüsü şoförlüğü yapan Nazire Atış, ayrıca ev işlerine ve 3 çocuğuna da vakit ayırıyor.

Usta şoförlere taş çıkartan Nazire Atış, "5 yıldır bu işi yapıyorum. 3 çocuk annesiyim, 38 yaşındayım. Mesleğimi severek yapıyorum. Eşim bu konuda bana çok destek oldu. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Bizim aile mesleğimiz. Kayınpederim yıllardır bu işi yapıyor, ardından eşim. Ben de eşimin mesleğini yapmak istedim. Dediğim gibi o da çok destekçi. 'Araba alacağım, başlıyorsun' dedi. Beni çok destekledi. Hiçbir zaman yapamazsın demedi. Severek yapıyorum ve kadınlara tavsiye ediyorum. Trafikte sinirlendiğimiz zamanlar oluyor ama sakin kalmaya çalışıyoruz. Erkek şoförler biraz daha sinirlendiriyor. Düz vites kullanıyorum. Servis işi her saatte yapılmıyor. Çocuklarıma da zaman ayırabiliyorum. Bu yüzden bu mesleği yapıyoruz. 08.00-18.00 çalışsam sabahtan akşama kadar bir fabrikada, çocuklarıma vakit ayıramam. Bu şekilde hem mesleğimi yapıyorum hem de çocuklarıma vakit ayırıyorum. Bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadın isterse her şeyi yapar, her mesleği yapar" dedi.

Servisle okuluna giden öğrenci Ayşenas Eriz, "Nazire ablamızı çok seviyoruz. Her sabah bizi götürüyor, okuldan dönüşte de alıyor. Kadın olarak çok gurur duyuyorum. Hepimiz onu çok seviyoruz. Kadın yapıyor. Kadının gücü her zaman çok güzel" diye konuştu.

Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz ise, "Kadınlar başımızın tacı. Servis hizmeti vermek zor iştir ve risklidir. Mesleğimizde kadın şoförlerin sayısının artması bizleri de mutlu ediyor. Kadınlar her işi başarıyla yaptıkları gibi bu mesleği de layığıyla yapıyorlar" dedi. - BURSA