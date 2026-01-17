Bursa'da yüzlerce kadın aynı anda iyilik için ilmek attı - Son Dakika
Bursa'da yüzlerce kadın aynı anda iyilik için ilmek attı

17.01.2026 12:32  Güncelleme: 12:51
Bursa'da yüzlerce kadın, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir araya gelerek film izledi ve ihtiyaç sahibi çocuklar için atkı, bere ve yastık ördü. Etkinliğe birçok önemli isim de katıldı.

Bursa'da yüzlerce kadın aynı andı sinema salonunda toplanıp hem film izledi hem de hep birlikte örgü ördü. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında dağ ilçesi Harmancık'taki 200 çocuk için atkı, bere ve yastık örüldü. Etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in eşi Nuray Özdemir ile Harmancık Beledyie Başkanı Haşim Ali Arıkan'ın eşi Melda Arıkan da destek verdi.

Nilüfer Belediyesi ve Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen "Kalpten İlmekler İyilik Perdesinde" projesinde yaklaşık 200 kadın sinema salonunda hem film izledi hem de Harmancık'taki ihtiyaç sahibi çocuklar için atkı, bere ve yastık ördü.

Dayanışma kenti Nilüfer, örnek bir sosyal sorumluluk projesine daha ev sahipliği yaptı. Nilüfer Belediyesi, Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği iş birliğinde "Kalpten İlmekler İyilik Perdesinde" etkinliği Konak Kültürevi'nde gerçekleştirildi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in eşi Nuray Özdemir, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan'ın eşi Melda Arıkan da salonda yerini aldı.

Etkinlikte alışılmışın dışında bir sinema deneyimi yaşandı. Yaklaşık 200 gönüllü kadın "İyilik için ilmek atıyoruz" diyerek sinema koltuklarını doldurdu. Gönüllü kadınlar, sanatçı Adile Naşit'in hayatının konu alındığı "Adile" filmini izlerken, bir yandan da Harmancık'taki ihtiyaç sahibi çocuklar ve dezavantajlı bireyler için atkı, bere ve kalpten yastıklar ördü. Film gösterimi sırasında, gönüllülerin örgü örebilmesi için salonun ışıkları da kapatılmadı.

Harmancıklı çocukları ısıtacak

Projeye katkı sağlayan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in eşi Nuray Özdemir, "Hayat bazen bizden büyük adımlar değil, küçük ama anlamlı dokunuşlar ister. Bir film izlemek, kısa bir yürüyüş yapmak gibi sıradan görünen anlarda bile, bir insanın hayatına dokunma imkanı sağlar. Bugün burada tam da bunu yapıyoruz" diyerek konuşmasına başladı. Adile filminin şefkati, emeği ve kalpten gelen sevgiyi hatırlatan bir hikaye olduğunu dile getiren Nuray Özdemir, "Biz de bu hikayeye, kendi ilmeklerimizle eşlik ediyoruz. Bugün örülen her atkı, her bere; Harmancık'taki çocuklara ve dezavantajlı bireylere yalnızca bir sıcaklık değil, "yalnız değilsin" duygusunu taşıyacak. İyilik böyle çoğalıyor" diye konuştu. Özdemir, tüm gönüllülere, Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği'ne ve dayanışmaya ev sahipliği yapan Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür etti.

Nilüfer Belediyesi, Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği Elif Kamacı Efe ise sadece örgü örmediklerini, kadın emeğinin sağlayacağı farkındalığı da ortaya koyduklarını söyledi. Efe, 200 kadının emeğinin Harmancık'ta çocuklarla buluşacağını dile getirdi.

Etkinlikte, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan'ın eşi Melda Arıkan'a da örgüden kalp hediye edildi.

Film sonunda el emeği ürünler, çocuklar ve dezavantajlı bireylerle ulaştırılmak üzere sepetlere bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

