Bursa\'da Kamusal Alanlarda İş Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı Düzenleniyor

Bursa Belediyeler Birliği'nin, şehrin kamu kurumlarının, STK'ların ve sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlediği 'Kamusal Alanlarda İş Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı'nda iş sağlığı ve güvenliği konuları mercek altına alınacak.

Bursa Belediyeler Birliği, kamusal alanlardaki iş sağlığı ve iş güvenliği alanlarında, yeni yaklaşımlar ortaya koymak, belediyeler arasındaki iş birliğini ve kamusal verimliliği arttırmak için 'Kamusal Alanlarda İş Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı düzenliyor. 8-9 Mayıs tarihlerinde Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde, Bursa Belediyeler Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek çalıştaya, birliğe üye belediye başkanları ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK temsilcilerinin yanı sıra uzmanlar katılacak. Çalıştay masalarında görev alan alanında uzman 150'nin üzerinde katılımcı ile Kamusal Alanlarda İş Kazaları, İSG Teknolojileri ve Dijital Çözümler, Acil Durum Yönetimi ve Planlaması Psikososyal Riskler, Meslek Hastalıkları ve Çalışan Sağlığı gibi 9 farklı başlık masaya yatırılacak.

Kamusal alanlardaki çalışan sağlığının iyileştirilmesinin iş güvenliği alanında hayata geçirilecek uygulamaların halka daha nitelikli ve hızlı hizmet olarak geriye döneceğinin altını çizen Bursa Belediyeler Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bu çalıştayda sunulacak fikirler, alınacak kararlar sadece şehrimizin iş sağlığı ve iş güvenliği alanlarındaki standartlarını yükseltmekle kalmayacak Bursa'nın vizyonuna da değer katacak. Bundan dolayı bu çok önemli etkinliğinin yapılması için katkı sağlayan paydaşlarımız, STK'lar, Üniversitelerimiz, Birlik üyesi belediyelerimize ve kamu kurumlarının temsilcilerine gösterdikleri teveccüh için teşekkür ederim" dedi.

Çalışan sağlığını ve iş güvenliğini yasal bir zorunluluktan ziyade insani bir sorumluluk olarak kabul ettiklerini vurgulayan Başkan Yılmaz, "Kurumlarımızın isimleri ve işlevleri farklı olabilir ancak hepimizin ortak paydası Bursa. Gayemiz de hedefimiz de dayanışma ruhu ve ortak akılla hayatın her alanında örnek ve marka şehir Bursa vizyonuna katkı sağlamak. Bu çalıştayın şehrin; huzur, güvenine Bursalıların mutluluğuna katkı sağlayacağına inancımız tam. Çalıştayımızın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA