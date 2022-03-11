Bursa'da kar yayalara da engel değil - Son Dakika
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Bursa'da kar yayalara da engel değil

11.03.2022 17:35
Bursa'da kar yayalara da engel değil

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının trafik akışına engel olmaması için 17 ilçede yoğun mesai harcarken, diğer taraftan yaya ulaşımında da sorunsuz sağlanması amacıyla alt ve üst geçitler ile yaya hareketliliğin yoğun olduğu meydanlarda temizlik çalışmaları kesintisiz sürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının trafik akışına engel olmaması için 17 ilçede yoğun mesai harcarken, diğer taraftan yaya ulaşımında da sorunsuz sağlanması amacıyla alt ve üst geçitler ile yaya hareketliliğin yoğun olduğu meydanlarda temizlik çalışmaları kesintisiz sürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının yeniden etkili olmasıyla birlikte 17 ilçede karla mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Toplam 178 iş makinası ve kamyon ile 508 personelden 100 ekip oluşturan Büyükşehir Belediyesi, yol açma çalışmaları için 7/24 esaslı çalışıyor. Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü yüksek kesimlerde dondurucu soğuğa rağmen çalışmalar büyük bir özveriyle sürdürülüyor.

Yayalara özel temizlik

Öte yandan yapılan çalışmalarla ilk genelinde trafik akışında önemli bir sorun yaşanmazken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaya hareketliliğinin yoğun olduğu alt ve üst geçitler ile meydanlarda kar temizliği ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında 6 gündüz ve 4 gece ekibi olmak üzere toplam 45 kişi, yayalara özel kar temizliği mücadelesini kesintisiz sürdürüyor. - BURSA

Bursa'da kar yayalara da engel değil
Bursa'da kar yayalara da engel değil
Bursa'da kar yayalara da engel değil

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa'da kar yayalara da engel değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da kar yayalara da engel değil - Son Dakika
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