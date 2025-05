Bursa\'da köylüler beton santraline karşı eylem yaptı

Bursa'da Tahtalı Mahallesi'ne yapılması planlanan beton santrali için köy halkı eylem yaptı. Beton santralinin yapılacağı ormanlık alanda toplanan köylüler ellerinde pankartlarla slogan attı.

Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği Tahtalı Mahalle Komitesi, Bursa Kent Konseyi ile Nilüfer Kent Konseyi Çevre Meclisleri, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Tahtalı Mahallesi'nde yapılması planlanan beton santrali hakkında açıklama gerçekleştirdi.

Beton santralinin yapılması düşünülen ormanlık alanda bir araya gelen köylüler topraklarının ve havasının kirlenmemesini istedi.

"BURSA'YI BETONA GÖMDÜNÜZ"

Beton santralinin yapılacağı alanda basın açıklaması gerçekleştiren DOĞADER Başkanı Murat Demir, "Bursa'dan Tahtalı'ya doğru gelirken her tarafta ruhsatlı, ruhsatsız, kaçak doğayı kirleten fabrikalar, hurdalıklar var, Zaten Bursa her tarafıyla işgal edilmiş. Önü, arkası, sağı, solu, fabrikayla, sanayi siteleri dolu. Adeta köstebek yuvası gibi her tarafı taş ve maden ocağı istila etmiş. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi şimdi de bu güzelim yere, bu ormanlık alana, bu doğal varlığa beton santrali yapmak istiyorlar. Biz de diyoruz ki bu kentin artık ağacına, doğasına, yeşiline, dokunmayın.

"DOĞAYI VE BURSA'YI SAVUNUYORUZ"

Çünkü artık Bursa, 'Yeşil Bursa' değil. Bursa artık beton Bursa. Bursa'yı betona gömdünüz. Ormanlarımızı da betona gömmeyin. Biz burada beton istemiyoruz, temiz hava solumak istiyoruz. Bakın Bursa'nın suyu yok artık, barajlarımız boş. Bir ay sonra çeşmelerden su akmayacak. İklim krizi var. Biz burada iklim değişikliğine karşı iklim krizine karşı temiz havası olmak için, temiz su için Bursa'mızın su varlıklarını korumak için bu ustamızın yeşilliğini, doğasını ve insanını, yaşam hakkı için 20 yıldır yaptığımız şeyi bir kez daha burada yapıyoruz. Doğayı savunuyoruz, Bursa'yı savunuyoruz" şeklinde konuştu.

Tahtalı Mahallesi sakinleri ise ellerinde pankartlarla slogan attı.