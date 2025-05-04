Bursa'da köylüler beton santraline karşı eylem yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa'da köylüler beton santraline karşı eylem yaptı

Bursa\'da köylüler beton santraline karşı eylem yaptı

Bursa'nın Tahtalı Mahallesi'nde yapılması planlanan beton santrali için köylüler eylem yaptı. Doğayı koruma çağrısı yapan köylüler, santralin ormanlık alana zarar vereceğine dikkat çekti.

04.05.2025 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da Tahtalı Mahallesi'ne yapılması planlanan beton santrali için köy halkı eylem yaptı. Beton santralinin yapılacağı ormanlık alanda toplanan köylüler ellerinde pankartlarla slogan attı.

Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği Tahtalı Mahalle Komitesi, Bursa Kent Konseyi ile Nilüfer Kent Konseyi Çevre Meclisleri, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Tahtalı Mahallesi'nde yapılması planlanan beton santrali hakkında açıklama gerçekleştirdi.

Beton santralinin yapılması düşünülen ormanlık alanda bir araya gelen köylüler topraklarının ve havasının kirlenmemesini istedi.

"BURSA'YI BETONA GÖMDÜNÜZ"

Beton santralinin yapılacağı alanda basın açıklaması gerçekleştiren DOĞADER Başkanı Murat Demir, "Bursa'dan Tahtalı'ya doğru gelirken her tarafta ruhsatlı, ruhsatsız, kaçak doğayı kirleten fabrikalar, hurdalıklar var, Zaten Bursa her tarafıyla işgal edilmiş. Önü, arkası, sağı, solu, fabrikayla, sanayi siteleri dolu. Adeta köstebek yuvası gibi her tarafı taş ve maden ocağı istila etmiş. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi şimdi de bu güzelim yere, bu ormanlık alana, bu doğal varlığa beton santrali yapmak istiyorlar. Biz de diyoruz ki bu kentin artık ağacına, doğasına, yeşiline, dokunmayın.

"DOĞAYI VE BURSA'YI SAVUNUYORUZ"

Çünkü artık Bursa, 'Yeşil Bursa' değil. Bursa artık beton Bursa. Bursa'yı betona gömdünüz. Ormanlarımızı da betona gömmeyin. Biz burada beton istemiyoruz, temiz hava solumak istiyoruz. Bakın Bursa'nın suyu yok artık, barajlarımız boş. Bir ay sonra çeşmelerden su akmayacak. İklim krizi var. Biz burada iklim değişikliğine karşı iklim krizine karşı temiz havası olmak için, temiz su için Bursa'mızın su varlıklarını korumak için bu ustamızın yeşilliğini, doğasını ve insanını, yaşam hakkı için 20 yıldır yaptığımız şeyi bir kez daha burada yapıyoruz. Doğayı savunuyoruz, Bursa'yı savunuyoruz" şeklinde konuştu.

Tahtalı Mahallesi sakinleri ise ellerinde pankartlarla slogan attı.

Kaynak: İHA

Güncel, Bursa, Tarım, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da köylüler beton santraline karşı eylem yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü baklavacının kurtlu ceviz skandalı büyüyor Önce reddettiler sonra bambaşka konuştular Ünlü baklavacının kurtlu ceviz skandalı büyüyor! Önce reddettiler sonra bambaşka konuştular
Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar “Helal olsun“ diyor Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar "Helal olsun" diyor
Altın, borsa ve döviz kritik veriyi bekliyor Altın, borsa ve döviz kritik veriyi bekliyor
Maymun çiçeği alarmı Ülkede 12 günlük kapanma ilan edildi Maymun çiçeği alarmı! Ülkede 12 günlük kapanma ilan edildi
Türk polisi ’Acımasızlar’a acımadı: 10 şüpheli tutuklandı Türk polisi 'Acımasızlar'a acımadı: 10 şüpheli tutuklandı
Doktorlar dizisinin oyuncuları seneler sonra basketbol maçında buluştu Doktorlar dizisinin oyuncuları seneler sonra basketbol maçında buluştu
Livakovic’ten bitime 5 hafta kala Fenerbahçe’ye şok Livakovic'ten bitime 5 hafta kala Fenerbahçe'ye şok
Türk ekonomisi kritik veriye odaklandı Türk ekonomisi kritik veriye odaklandı
Günlerdir her yerde aranan demans hastası İshak Öztürk’ten acı haber Günlerdir her yerde aranan demans hastası İshak Öztürk'ten acı haber
İstanbul’daki 3.7’lik deprem sonrası Ahmet Ercan’dan ilk yorum İstanbul'daki 3.7'lik deprem sonrası Ahmet Ercan'dan ilk yorum
Don felaketi limonu vurdu Yeni fiyatı gören inanamıyor Don felaketi limonu vurdu! Yeni fiyatı gören inanamıyor

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 21:15:48. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da köylüler beton santraline karşı eylem yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.