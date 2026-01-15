Bursa\'da Miraç Kandili bereketi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili'nin manevi atmosferini kent genelinde yaşatmak amacıyla 17 ilçede vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki 21 farklı camide Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara tatlı ikram ederken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de eşi Seden Bozbey ile birlikte Emirsultan Cami'nde Bursalılarla bir araya geldi.

Anlamlı gecede yatsı namazının ardından vatandaşlara tatlı ikramında bulunan Başkan Bozbey, "Miraç Kandili; paylaşmanın, dayanışmanın ve gönüllerin bir olduğu müstesna gecelerden biridir. Bu tür manevi geceler, toplumsal bağlarımızı güçlendiren, bizleri birbirimize daha da yakınlaştıran önemli zamanlardır. Bu anlamlı gecede Emir Sultan Camii'nde hemşehrilerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Miraç Kandili'nin Bursa'mıza, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, bereket ve barış getirmesini diliyorum" dedi.