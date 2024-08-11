Bursa'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

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Zehra Değirmenci

(BURSA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde ormanlık alanda devam eden yangında söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Saat 16.00 sıralarında başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi, AFAD'a bağlı ekiplerin yanı sıra çok sayıda arama kurtarma ekibi de destek verdi.

15 hektara yakın ormanlık alanın yandığı bölgede söndğrme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.