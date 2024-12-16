Bursa'da Otopark Kipliği İsyanı - Son Dakika
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Bursa'da Otopark Kipliği İsyanı

Bursa\'da Otopark Kipliği İsyanı

Anatolium AVM otoparkında mahsur kalan sürücüler, saatlerce çıkamayınca şarkı ile protesto etti.

16.12.2024 09:46
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Bursa'da terminal yolu üzerinde bulunan Anatolium Alışveriş Merkezi'ne gelen müşteriler otoparktan çıkamayıp saatlerce mahsur kalınca isyan etti. Trafik kilitlenince bazı şoförler kontak kapatırken, otoparktan çıkamayan sürücüler ise durumu şarkı ile protesto etti.

Merkez Osmangazi ilçesi Terminal Yolu üzerinde bulunan Anatolium'a giden vatandaşların çilesine terminale gelen araçlar da eklenince yollar kilitlendi.

Anatolium otoparkından çıkmaya çalışan sürücüler, terminale girmek isteyen ticari araçları da kilitledi. Kilitlenen yol sebebiyle terminaldeki otobüslerine geç kalmak istemeyen vatandaşlar, yağmurlu havaya rağmen araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı.

Trafiği şarkı ile protesto ettiler

Öte yandan, Anatolium'un otoparkında bulunan sürücüler ise otoparktan çıkamadı. Saatlerce trafiğin bitmesini bekleyen sürücüler durumu araçlarından açtıkları şarkılar ile protesto etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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