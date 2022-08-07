Ayakkabısını köpeğe kaptırdı, metrelerce peşinden koştu - Son Dakika
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Ayakkabısını köpeğe kaptırdı, metrelerce peşinden koştu

07.08.2022 09:54
Ayakkabısını köpeğe kaptırdı, metrelerce peşinden koştu

Bursa'da plajda oturduğu sırada ayakkabısını köpeğe kaptıran genç, köpeğin peşinden metrelerce koştu.

Bursa'da plajda oturduğu sırada ayakkabısını köpeğe kaptıran genç, köpeğin peşinden metrelerce koştu. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Karacabey ilçesi Karacabey Boğazı'nda yaşandı. Sahilde oturan bir genç ayakkabılarını çıkarttığı sırada, ayakkabılarından birini köpek kaptı. Ayakkabıyı kapan köpek hızla koşarken, ayakkabı sahibi de peşinden metrelerce koştu. O anlar ise plajda bulunan başka bir kişinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Karacabey, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ayakkabısını köpeğe kaptırdı, metrelerce peşinden koştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayakkabısını köpeğe kaptırdı, metrelerce peşinden koştu - Son Dakika
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