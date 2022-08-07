Olay, Karacabey ilçesi Karacabey Boğazı'nda yaşandı. Sahilde oturan bir genç ayakkabılarını çıkarttığı sırada, ayakkabılarından birini köpek kaptı. Ayakkabıyı kapan köpek hızla koşarken, ayakkabı sahibi de peşinden metrelerce koştu. O anlar ise plajda bulunan başka bir kişinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

Karacabey, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Ayakkabısını köpeğe kaptırdı, metrelerce peşinden koştu - Son Dakika

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