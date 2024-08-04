Bursa'da PTT Çalışanları İş Koşullarını Protesto Etti

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Bursa'da PTT çalışanları zor şartlar altında çalıştıklarını ve maaşlarına iyileştirme almadıkları gerekçesiyle toplanarak açıklamada bulundu.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan PTT çalışanları, taşeron çalışma şartlarına isyan etti. PTT işçileri sorunlarının çözüme ulaşacağı güne kadar mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi. Şartlar iyileşmezse geç gelen kargonun, kimliğin ve pasaportun sorumlusunun kendileri olmadığını belirten PTT-SEN Genel Başkanı Süleyman Şen şöyle devam etti:

"Biz bu isyanı 81 ile ulaştırırız. 81 ilde bizler bu sesi fazlasıyla verdiririz. Bizim her işi yapmamıza rağmen bizlere 'taşeron' diyemezsiniz. Bizi neden ötekileştirmeye devam ediyorsunuz? Bu kurumun memleketteki önemini de görün, buradaki işçinin hizmetini de görün. Bunlar göz ardı edildiği sürece vatandaşa giden hizmette aksama olacaktır. 2022'de yapılan sözleşmede asgari ücretin yüzde 30 ila 40 fazlasını alırken bunu yüzde 10 ila 20 arasına çektiniz. Biz yine isyan ettik. Bu nedenle birçok kalifiyeli eleman ayrıldı. Bunu yine halk çekiyor. Kimliğini, kargosunu fazladan bekliyor. Tebligatı yetişmiyor. Halk mağdur oluyor. Halk ile bizler muhatabız. Kapılarına gittiğimiz zaman, 'bir haftadan beridir bekliyoruz, böyle devlet kurumu mu olur' diyorlar. Bizler istiyoruz ki bu köklü kurum daha iyi hizmet götürsün. Bunlar daha iyi şartlarda, eşit ücretlerle olur. Aldığımız maaş 23 ila 24 bin TL arasında. Bu zor şartlarda hayatta kalmaya çalışıyoruz ama kalamıyoruz. Taşeron işçiler yıllık izine çıkmaya korkuyor. Ay sonunu zaten getiremeyen taşeronlar izne çıkarsa yol ve yemek paraları kesilir diye çıkmıyor. PTT taşeron işçilerinin gerçeği budur. Bugün bu ses Bursa'dan yükseliyor yarın Sakarya ve diğer illerde yükselecek. PTT'nin yönetim kurulundakilere ve ilgili bakanlıklara sesleniyoruz. Bizler ay sonunu getiremeyen işçileriz. Şunun sözünü veriyoruz. Biz artık savunma hattında kalmayacağız. Bir ay bir ay daha uzatmalarınıza müsaade etmeyeceğiz. Çünkü geçinemiyoruz. Bizleri daha fazla oyalamayın. Burada halkımıza bir kez daha sesleniyoruz. Şartlar iyileşmezse geç gelen kargonuzun, kimliğinizin sorumlusu biz değiliz." - BURSA