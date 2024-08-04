Bursa'da PTT Çalışanları İş Koşullarını Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa'da PTT Çalışanları İş Koşullarını Protesto Etti

Bursa'da PTT çalışanları zor şartlar altında çalıştıklarını ve maaşlarına iyileştirme almadıkları gerekçesiyle toplanarak açıklamada bulundu.

04.08.2024 20:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da PTT çalışanları zor şartlar altında çalıştıklarını ve maaşlarına iyileştirme almadıkları gerekçesiyle toplanarak açıklamada bulundu.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan PTT çalışanları, taşeron çalışma şartlarına isyan etti. PTT işçileri sorunlarının çözüme ulaşacağı güne kadar mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi. Şartlar iyileşmezse geç gelen kargonun, kimliğin ve pasaportun sorumlusunun kendileri olmadığını belirten PTT-SEN Genel Başkanı Süleyman Şen şöyle devam etti:

"Biz bu isyanı 81 ile ulaştırırız. 81 ilde bizler bu sesi fazlasıyla verdiririz. Bizim her işi yapmamıza rağmen bizlere 'taşeron' diyemezsiniz. Bizi neden ötekileştirmeye devam ediyorsunuz? Bu kurumun memleketteki önemini de görün, buradaki işçinin hizmetini de görün. Bunlar göz ardı edildiği sürece vatandaşa giden hizmette aksama olacaktır. 2022'de yapılan sözleşmede asgari ücretin yüzde 30 ila 40 fazlasını alırken bunu yüzde 10 ila 20 arasına çektiniz. Biz yine isyan ettik. Bu nedenle birçok kalifiyeli eleman ayrıldı. Bunu yine halk çekiyor. Kimliğini, kargosunu fazladan bekliyor. Tebligatı yetişmiyor. Halk mağdur oluyor. Halk ile bizler muhatabız. Kapılarına gittiğimiz zaman, 'bir haftadan beridir bekliyoruz, böyle devlet kurumu mu olur' diyorlar. Bizler istiyoruz ki bu köklü kurum daha iyi hizmet götürsün. Bunlar daha iyi şartlarda, eşit ücretlerle olur. Aldığımız maaş 23 ila 24 bin TL arasında. Bu zor şartlarda hayatta kalmaya çalışıyoruz ama kalamıyoruz. Taşeron işçiler yıllık izine çıkmaya korkuyor. Ay sonunu zaten getiremeyen taşeronlar izne çıkarsa yol ve yemek paraları kesilir diye çıkmıyor. PTT taşeron işçilerinin gerçeği budur. Bugün bu ses Bursa'dan yükseliyor yarın Sakarya ve diğer illerde yükselecek. PTT'nin yönetim kurulundakilere ve ilgili bakanlıklara sesleniyoruz. Bizler ay sonunu getiremeyen işçileriz. Şunun sözünü veriyoruz. Biz artık savunma hattında kalmayacağız. Bir ay bir ay daha uzatmalarınıza müsaade etmeyeceğiz. Çünkü geçinemiyoruz. Bizleri daha fazla oyalamayın. Burada halkımıza bir kez daha sesleniyoruz. Şartlar iyileşmezse geç gelen kargonuzun, kimliğinizin sorumlusu biz değiliz." - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa, PTT, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da PTT Çalışanları İş Koşullarını Protesto Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 05:24:44. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da PTT Çalışanları İş Koşullarını Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement