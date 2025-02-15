Bursa'da Sokak Hayvanları İçin Yeni Rehabilitasyon Merkezi - Son Dakika
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Bursa'da Sokak Hayvanları İçin Yeni Rehabilitasyon Merkezi

Bursa\'da Sokak Hayvanları İçin Yeni Rehabilitasyon Merkezi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanları için 'Hayvan Sağlığı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni genişleterek yıllık kısırlaştırma kapasitesini 15.000'e çıkarmayı hedefliyor. Proje, hayvanların yaşam kalitesini artırmayı ve sosyal sorumluluk kapsamında sahiplendirme sağlamayı amaçlıyor.

15.02.2025 13:23  Güncelleme: 13:24
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sahipsiz sokak hayvanlarını sıcak bir yuvada buluşturduğu 'Hayvan Sağlığı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne, BEBKA-SOGEP 2023 proje desteği ile ilave alanlar ve barınaklar kazandırıldı. Projeyle, yıllık 3.500 olan hayvan kısırlaştırma kapasitesinin 15.000'e çıkarılması hedefleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Şube Müdürlüğü, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan 'Hayvan Sağlığı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi' projesi, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 2023 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam kalitelerini iyileştirmek, yaşadıkları sağlık ve beslenme sorunlarını gidermek, kontrolsüz üremelerini önlemek, tehlikeli hayvan ırklarını kontrol altına alarak kent güvenliğini sağlamaya ve halkın sağlığını korumaya katkı sağlamak ve Bursa halkına hayvan sevgisini aşılayarak sosyal yaşama uygun hayvanları sahiplenilmelerini teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Hayvan Sağlığı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne, SOGEP 2023 proje desteği ile ilave alanlar ve hayvan barınakları kazandırıldı. Projeyle, 17 ilçede sahipsiz hayvan popülasyonunun kontrol altına alınması, yıllık 3.500 olan hayvan kısırlaştırma kapasitesinin 15.000'e çıkarılması hedefleniyor.

Proje ile birlikte sahipsiz hayvanların yaşam koşulları iyileştirilirken, beslenme ve tedavilerinin takibi yapılarak hastalıklarının önüne geçilmesi sağlanıyor. Kurulan doğal yaşam alanıyla kent stresinden kaçan insanlar hayvanlarla buluşurken, besleme ve bakımlarına dahil olarak hayvan sevgisini pekiştiriyorlar. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü proje, sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırırken, kent güvenliği ve halk sağlığının korunmasına da önemli katkılar sağlıyor. Projeyle, bakımı tamamlanan hayvanların sosyal sorumluluk kapsamında sahiplendirilmesi de amaçlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, can dostların dünyada en az insanlar kadar yaşam hakkına sahip olduğunu söyledi. 'Hayvan Sağlığı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin sokak hayvanlarının bakımı noktasında önemli görevler üstlendiğini dile getiren Başkan Bozbey, proje sayesinde de ilave alanlar ve hayvan barınakları kazandırılarak hizmet kalitesinin artırıldığını ifade etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Sokak Hayvanları İçin Yeni Rehabilitasyon Merkezi - Son Dakika

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