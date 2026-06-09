Bursa'da Su Kesintisi Uyarısı - Son Dakika
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Bursa'da Su Kesintisi Uyarısı

09.06.2026 12:38
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Gürsu ilçesindeki bazı mahallelerde 10 Haziran 2026'da su kesintisi yapılacak.

Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı bazı mahallelerde yarın gece su kesintisi yapılacağı duyuruldu.

Yapılan bilgilendirmede BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Gürsu İlçesi; Kurtuluş Mahallesi, Zafer Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Yenidoğan Mahallesinin alt kısımları, Adaköy Mahallesi, Hasanköy Mahallesi, Kazıklı Mahallesi, Kumlukalan Mahallesi, Canbazlar Mahallesi, İğdir Mahallesi ve civarında 10 Haziran 2026 tarihinde 00: 10 ile 18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı belirtilirken vatandaşların tedbirli olması istendi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Gürsu, Bursa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Su Kesintisi Uyarısı - Son Dakika

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