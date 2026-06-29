Belediye önüne süt dökme eyleminin ardındaki gerçek ortaya çıktı

Bursa'da sütleri alinmadigi gerekçesiyle Keles Belediyesi'nin önüne sütlerini döken üreticiye ilişkin gerçek ortaya çıktı

Keles Süt Üreticileri Birliği, yağ oranı standartların altında çıkan çiğ sütleri teslim almadı. Üreticinin itirazı üzerine ahırdaki tüm hayvanlardan tek tek numune alınırken, yapılan analizlerde de yağ oranlarının düşük olduğu tespit edildi. Birlik, teknik inceleme sonucunda ilk kararın doğrulandığını açıkladı.

Bursa'da Keles Süt Üreticileri Birliği ile bir süt üreticisi arasında yaşanan süt alımına ilişkin anlaşmazlık, yapılan teknik incelemelerle yeniden değerlendirildi.

Edinilen bilgiye göre, üreticinin cuma günü teslim ettiği çiğ sütün yağ oranı yapılan ilk analizde yüzde 2,70 olarak ölçüldü. Aynı analizde sütün içerisindeki su oranının ise yüzde 4,8 olduğu belirlendi. Birlik tarafından uygulanan kalite kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle süt kabul edilmedi.

Konunun Birliğe iletilmesinin ardından teknik ekip, üreticinin ahırına giderek üreticinin de eşliğinde sürüde bulunan hayvanlardan tek tek numune aldı. Toplam 15 ayrı numune üzerinde yapılan analizlerde yağ oranları sırasıyla yüzde 2,10, 1,60, 2,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 2,00, 2,00, 1,50, 1,60, 2,70, 3,00, 1,50 ve 3,50 olarak belirlendi.

Yetkililer, normal şartlarda çiğ inek sütünde yağ oranının en az yüzde 3 seviyesinde olması gerektiğini belirtti. Analiz sonuçlarında ise numunelerin büyük bölümünün bu sınırın oldukça altında kaldığı ifade edildi.

Teknik inceleme sonucunda ilk analiz bulgularının doğrulandığını belirten Birlik yetkilileri, kalite kriterlerini karşılamayan sütlerin mevzuat ve birlik uygulamaları gereği teslim alınmasının mümkün olmadığını bildirdi.

Öte yandan, olayın ardından konunun farklı platformlara taşındığı ve kamuoyunda çeşitli iddiaların gündeme geldiği öğrenildi. Birlik yönetimi ise alınan kararın tamamen laboratuvar analizleri ve teknik veriler doğrultusunda verildiğini, üreticinin ahırında yapılan ikinci incelemenin de ilk tespitleri teyit ettiğini kaydetti. - BURSA