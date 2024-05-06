Bursa'da tehlikeli yolculuk: Motosiklete 4 kişi binerek kilometrelerce ilerlediler

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Bursa'da tehlikeli yolculuk kamerada

Motosiklete 4 kişi bindiler, kilometrelerce ilerlediler

BURSA - Bursa'da motosiklete 4 kişi binerek kilometrelerce ilerleyen ailenin tehlikeli yolculuğu amatör kameraya yansıdı.

Olay, Bursa- Karacabey Yolu üzerinde meydana geldi. Motosiklete 4 kişi binen aile, kilometrelerce yol kat etti. Tehlikeli yolculuğu gören diğer vatandaşlar, korna ile ikaz etse de sonuç alamadı. Tehlikeli yolculuk saniye saniye amatör kameraya yansıdı.