Bursa'da tehlikeli yolculuk kamerada
Motosiklete 4 kişi bindiler, kilometrelerce ilerlediler
BURSA - Bursa'da motosiklete 4 kişi binerek kilometrelerce ilerleyen ailenin tehlikeli yolculuğu amatör kameraya yansıdı.
Olay, Bursa- Karacabey Yolu üzerinde meydana geldi. Motosiklete 4 kişi binen aile, kilometrelerce yol kat etti. Tehlikeli yolculuğu gören diğer vatandaşlar, korna ile ikaz etse de sonuç alamadı. Tehlikeli yolculuk saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
Son Dakika › Yerel › Bursa'da tehlikeli yolculuk: Motosiklete 4 kişi binerek kilometrelerce ilerlediler - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?